Handball/22e tournoi international "Abdelhafid Boussouf" : « Victoire finale de Mila »

Les handballeuses de club de Mila ont remporté jeudi le 22e tournoi international "Abdelhafid Boussouf" de handball (dames), en battant les sociétaires du CS Constantine (18-17) en finale disputée dans la salle omnisport "Benabderrahmane Tayeb" de Mila. Cette victoire obtenue pour la seconde fois, récompense les efforts méritoires des joueuses qui avaient à affronter un concurrent très tenace qui avait terminé la première manche en sa faveur, a indiqué à la fin du match le coach milevin. Huit clubs dont Bizerte (Tunisie) et la sélection nationale des U20 ont participé à ce tournoi entamé le 26 décembre et traditionnellement organisé à l’occasion de l’anniversaire de la mort du moudjahid Abdelhafid Boussouf. La troisième position est revenue à la sélection nationale des U20 lors du match de classement disputé jeudi matin. Le prix de la meilleure joueuse du tournoi a été décerné à Leïla Laâroudj (Constantine), celui de la meilleure gardienne à Nesrine Laâouar et celui de la meilleure réalistarice à la Tunisienne Dorsaf Sahbani. La précédente édition du tournoi avait été remportée par le GS Pétroliers. Feu Abdelhafid Boussouf, mort le 31 décembre 1980 est un des chefs de la Révolution libératrice. Membre du groupe historique des 22, il fut ministre au Gouvernement provisoire de la république algérienne (GPRA) jusqu’à l’indépendance du pays.