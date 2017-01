Espagne : Turan refuse des propositions chinoises

Le milieu de terrain international turc du FC Barcelone, Arda Turan, convoité par les grands clubs chinois Guanaco Evergrande et Beijing Guoan, prêts à débourser des "sommes astronomiques" pour le recruter, refuse "pour l'instant" de répondre favorablement à ces propositions, selon le quotidien Sport. Le joueur turc, âgé de 29 ans, "cotise à la hausse", écrivait déjà Mundo Deportivo le 23 décembre dernier. Il soulignait que Turan faisait une saison remarquée, au point où il apparaissait déjà comme le "quatrième attaquant", après le "trident" formé par Lionel Messi, Neymar et Luis Suarez. Cela n'a pas échappé aux Chinois, qui travailleraient le footballeur au corps pour qu'il autorise des négociations en vue de son transfert selon Sport. "L'idée du Guangzhou comme du Beijing Guoan est d'avoir le feu vert du footballeur pour entamer des négociations. Ils savent que tout passe par la détermination (ou non) du footballeur en faveur d'un changement d'air", écrit Sport, jeudi. Le journal turc Fanatik avait évoqué une offre du Guangzhou de "18 millions d'euros par saison dans le cadre d'un contrat de trois ans". Et selon Sport, le Beijing Guoan "évoluerait dans les mêmes paramètres, ce qui permettrait au footballeur de tripler son salaire actuel au Barça". Reste le montant de l'éventuel transfert, qui n'est pas évoqué par le journal, et qui devrait dépasser les 34 millions versés à l'Atletico Madrid pour son transfert en 2015, de sorte que le club récupère son investissement. Mais les clubs chinois feraient pour l'instant face à une vive résistance. Non seulement Arda Turan a fait savoir qu'il se trouvait bien au Barça, mais il compte aussi sur le soutien de l'entraîneur Luis Enrique, selon Sport, car c'est "l'un des joueurs les plus polyvalents de l'équipe et il est fondamental en l'absence d'autres joueurs offensifs". "Luis Enrique ne serait pas pour un départ en janvier, c'est sûr. Mais il faudrait étudier l'offre économique des Chinois", a conclu le journal.