Dans la lucarne : Benouza fait sa révérence

Comme dans une entreprise, on peut dire qu'il y' a un début et une fin à tout. La carrière bien remplie d’un travailleur lui donnera immanquablement le droit à une retraite bien méritée. La vie est ainsi faite et ce quelle que soit la valeur ou la compétence des uns et des autres. C'est une règle universelle du fait qu'on ne peut continuer à travailler indéfiniment. Cette évidence n'est pas uniquement le propre des travailleurs du secteur économique, administratif ou autre. Même dans le sport et aussi en football, ce constat est aussi valable. Les arbitres qui constituent aussi un facteur des plus importants dans la bonne marche des compétitions footballistiques connaissent le même parcours que celui d'un travailleur ordinaire. Notre football, s'il a réussi à se qualifier à quatre reprises à un mondial, mais aussi dans la compétition fétiche du football africain: la CAN, c’est grâce aussi à un arbitrage de niveau. Nos arbitres, formés exclusivement intra-muros, depuis l'indépendance du pays en 1962, avaient été de véritables chevaliers du "sifflet" algérien. Les Benghezal, Aouissi, Hansal, Lacarne,, Bouzarhéa, Chekaïmi, Ghotari, Bergui et bien d'autres avaient fait les beaux jours de l'arbitrage algérien. Puis, il y eut d'autres arbitres qui avaient pris le flambeau avec beaucoup de doigté et de réussite. Parmi, ces arbitres, on peut citer avec une certaine fierté des référées comme Haïmoudi, Bichari, Benouza...Aujourd’hui, ce trio a fait sa révérence. Les deux premiers nommés l'ont fait une année plus tôt. En effet, Bichari et Haïmoudi avaient remis leurs sifflets avant Benouza. Haïmoudi avait l'insigne honneur de quitter son poste d'arbitre international après avoir officié le mondial brésilien. C'est vraiment, pour lui, la consécration d'une grande carrière. C'était aussi l'occasion de quitter l'arbitrage africain, arabe et surtout mondial avec le sentiment du devoir accompli. On ne peut que l'accompagner dans ce sentiment du fait qu'il peut, sans coup férir, se considérer comme un homme comblé et bien servi par sa vie de sportif et surtout d’arbitre. On peut même dire qu’il ne s'est pas trompé d'avoir choisi sa carrière d'arbitre. C'est vrai que rien ne fut facile dans un monde footballistique émaillé de violences, de coups bas et surtout d’ingratitude. Bichari, le médecin, avait lui aussi connu une grande carrière avec des moments intenses où il a vécu plus de bons que de mauvais moments. Parmi ces arbitres, il y' a aussi Mohamed Abderrazak Bennouza vient de nous quitter presque sur la pointe des pieds sans trop faire de bruits. Cela nous rappelle un peu le film "on achève bien les chevaux" tiré du livre portant le même nom. Le match PAC-NAHD comptant pour les huitièmes de finale de la coupe d'Algérie a été le dernier de sa carrière du "sifflet". Comme on le sait, il avait commencé l’arbitrage lors de la saison 1995/1996 avec le fameux match WAB-ASAM alors qu'il n'avait que 25 ans. Il a vite gravé les échelons en devenant en 2001 arbitre international jusqu’à la fin de sa carrière. Presque quinze au haut niveau. Ce qui lui avait permis de participer à quatre (04) CAN. Ce qui n'est pas rien dans une corporation pas aisée du tout, eu égard aux pressions émanant de tous les côtés et parties. Benouza, par sa hardiesse et aussi sa "diplomatie", finit souvent par s'en sortir. Il sait qu'il a toutes les raisons du monde d'être satisfait de toutes ses années dans l'arbitrage algérien qu'il a servi de toute son âme. Ce qu'il regrettera jusqu'à la fin de ses jours, c'est de n'avoir pas officié un match, au moins, de coupe du monde. En 2010, à l'occasion du premier mondial dans un pays africain, l'Afrique du sud, il a failli y être puisqu'il a été retenu. Néanmoins, le sort en a décidé autrement, puisque à deux semaines de ce grand évènement mondial, il se blessera. Par conséquent, il ratera le mondial. En dépit du mauvais sort, il quitte le monde de l'arbitrage avec le sentiment d'avoir été à la hauteur et a servi comme il se doit la corporation. Il aimerait bien continuer à la servir autrement. Cet oranais "fan" de l'ASMO aimerait bien être utilisé par la CFA à qui il reconnaît le grand travail qu'elle effectue au niveau de la formation de la nouvelle "vague" d'arbitres avec Hammoum son premier responsable.

HAMID GHARBI