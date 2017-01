Espagne : Prandelli quitte déjà Valence

L'Italien Cesare Prandelli a quitté son poste d'entraîneur de Valence, moins de trois mois après son arrivée, a annoncé le club espagnol. "Cesare Prandelli a annoncé au Valence FC sa décision irrévocable de démissionner de son poste d'entraîneur ce vendredi", a écrit le club dans un communiqué publié sur son site internet. L'ancien sélectionneur de l'Italie, finaliste de l'Euro-2012 avec la Nazionale, n'était que depuis début octobre sur le banc de Valence, qui change donc d'entraîneur pour la deuxième fois de la saison. Valence ne pointe qu'au 17e rang du Championnat d'Espagne, à égalité de points (12) avec le premier relégable (mais avec un match en retard), et affiche un bilan de trois victoires, trois matches nuls et neuf défaites. Sous la houlette du technicien italien, le club n'a connu qu'une victoire en Liga, pour trois matches nuls et quatre défaites.