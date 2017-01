USMH : Harrouche s'est engagé

Libéré par le NAHD après une première moitié de saison ratée, Houcine Harrouche n'a pas tardé à trouver un nouveau point de chute. L'ancien meneur de jeu de la JSK et du RCA s'est engagé en effet avec l'USM El Harrach. C'est la première recrue officielle du club banlieusard durant ce mercato. Harrouche, qui n'était resté aussi que six mois à la JSK avant de rejoindre le NAHD pour six moins seulement aussi, espère relancer sa carrière sous la direction de Boualem Charef, surtout que le jeu léché que pratique l'USMH pourrait bien correspondre à son profil.

A.B