CSC : Amrani devait signer son contrat hier

Après une première moitié de saison compliquée, marquée par une gestion chaotique et des résultats médiocre, le CSC espère ouvrir une nouvelle page sous la conduite de Abdelkader Amrani, l'ancien coach de l'Entente de Sétif, qui devait signer son contrat hier samedi. Le technicien devait même diriger sa première séance d'entraînement dans la foulée. Ceci au moment ou la direction du club a gelé toutes les opérations inhérentes au mercato jusqu'à l'installation du nouvel entraîneur, seul habilité, selon la direction du club, a établir la liste des libérés et des joueurs à recruter. Abdelkader Amrani devra ainsi établir dans les plus brefs délais un état des lieux et dégager une feuille de route au moment ou les dirigeants font patienter des joueurs qui ont manifesté des envies d'ailleurs à l'image de Baitèche qui a tout conclu avec la JSK mais que Souissi refuse de libérer sans l'aval de Amrani. L'arrivée de l'ancien entraîneur de l'ESS intervient dans un contexte difficile marqué notamment par la montée au créneau des supporters qui étaient à ce propos nombreux à s'être déplacés au "CREPS", vendredi, pour exiger le redressement de la situation au plus vite. Ils étaient, en effet, une centaine à avoir interrompu la séance d'entraîneur du soir pour s'entretenir avec les joueurs et les dirigeants qu'ils voulaient sensibiliser de l'urgence de la situation. Cette démarche a été pacifique, faut-il le signaler, même si elle indique que les signaux sont au rouge et qu’Abdelkader Amrani aura du pain sur la planche. Ce dernier sera appelé en effet à remobiliser le groupe pour redresser une situation qui parait sur le papier compliquée. Amrani qui a démissionné de son poste à l'Entente de Sétif en raison entre autre de la pression des supporters s'attend sans doute à ce que à ce que sa mission soit difficile, mais s'est dit prêt à relever le défi.

Amar Benrabah