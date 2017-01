Ligue Une : Les clubs rechargent leurs batteries

Après avoir bénéficié de quelques jours de repos, au lendemain des huitièmes de finale de la coupe d’Algérie, la majorité des clubs de l’élite ont repris le chemin des entrainements pour préparer la phase retour du championnat.

Alors que certaines formations de la Ligue Une ont choisit détester au pays pour effectuer la préparation estivale, d’autres préfèrent partir à l’étranger afin de recharger les batteries. La JSK, qui devait rejoindre le Maroc pour prendre part à un tournoi, a finalement changé d’avis. Le staff technique des canaris préfère l’option d’un stage bloqué à Alger pour effectuer un travail spécifique avec l’équipe et la remettre sur rails. C’est sans doute la meilleure option pour une formation dont le football laisse à désirer. C’est aussi le cas pour le Chabab de Belouizdad, l’USM Harrach, l’O Médéa, le DRB Tadjenanet, le CA Batna, le MO Bejaia, le Rapid de Relizane, la JS Saoura ou encore l’USM Bel Abbes, qui ont opté pour la solution locale, sans doute faute de moyens. De leur coté, le Mouloudia d’Alger et l’ES Sétif se déplaceront en Espagne pour effectuer leur préparation. Les deux teams, veulent échapper à la pression de leur public respectif pour mieux se concentrer sur leur travail. Notamment l’Entente qui commence à battre de l’aile et qui attend beaucoup du retour de Madoui à la barre technique. Le doyen, quant à lui, prévoit de disputer au moins deux matchs amicaux, dont l’un pourrait bel et bien être face à la formation de Bundesliga, en l’occurrence Shalk 04. Par ailleurs, l’USM Alger, le Nasr Hussein Dey et le CS Constantine ont prévu de se rendre en Tunisie durant cette trêve hivernale. Ces derniers, en plus de vouloir changer d’air et sortir de la monotonie du quotidien et des entrainements dans leurs stades respectifs, souhaitent sans doute avoir des sparring-partners de meilleure qualité pour ponctuer leurs microcycles de préparations. Encore faut il que les agents qui proposent ce genre de stage, puissent respecter leurs engagements. Pour rappel, la plus part des clubs ayant effectué leur préparation d’intersaison en Tunisie se sont plaints. Notamment la JSK et le MCA qui n’ont pas eu les sparring-partners qu’on leur avait promis. A noter que la reprise du championnat est prévue pour le vendredi 06 janvier.

Rédha M