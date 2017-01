Championnat d'Algérie de Vovinam Viet Vo Dao (juniors) : L'AS Sûreté nationale domine la 2e journée

Les athlètes de l'AS Sûreté nationale ont dominé, samedi, les épreuves de la deuxième journée du championnat d'Algérie de Vovinam Viet Vo Dao (juniors), qui se poursuit jusqu'à à Touggourt (Ouargla) avec la participation de 360 lutteurs représentant 28 wilayas. Les athlètes de l'AS Sûreté nationale se sont adjugés 6 médailles d'or, devançant au classement le Sporting Freha (Tizi Ouzou) avec 2 médailles d'or et 3 en argent, et le Wafa Saida avec 2 médailles d'or et 2 en argent. Cette compétition constitue une occasion idéale pour les internationaux algériens qui préparent la première édition du championnat d'Afrique des nations cadets et juniors, prévue en mars 2017 en Tunisie. En marge de la compétition consacrée aux juniors, les organisateurs ont également programmé à Touggourt les qualifications à la phase finale du championnat national seniors, prévue prochainement à la Coupole du complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger). L'arbitre international, Youcef Choucha, a souligné à cette occasion le "bon" niveau des participants dans les deux catégories. "Cette compétition a un cachet particulier avec la présence d'un large public venu encourager les athlètes. Cette ambiance nous pousse à organiser d'autres compétitions à Touggourt", a-t-il déclaré à l'APS. Juste après la compétition, il sera procédé à l'installation officielle de la Ligue de wilaya de Ouargla qui sera animée par les clubs d'Adrar, Illizi, Touggourt, Béchar et Naâma.