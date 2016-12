COMMENTAIRE : Le défi de la qualité

L’intérêt que porte le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, au secteur de la presse ne s’est jamais démenti. Notre pays, faut-il le rappeler, célèbre la Journée nationale de la presse pour laquelle est fixée la date du 22 octobre, à l’initiative du Chef de l’État. Cette fête a plus d'une signification. Il s'agit d'un devoir de reconnaissance, d’un hommage à la bravoure et à la résistance de la presse nationale qui s'est attelée à la défense, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, de la sécurité des Algériens et de la pérennité de la République.

L’Algérie s'est dotée d'une législation qui a permis à notre pays d'occuper une place importante en termes de consécration de la liberté d’expression. La Constitution amendée est venue consolider l’affirmation de la liberté de la presse. De même qu'elle garantit la libre diffusion et la promotion de l'information, des idées, des images et des opinions sous la protection de la loi et dans le respect des constantes et valeurs de notre peuple.

C'est donc dans cet esprit et dans le sillage de toutes ces actions majeures au bénéfice de notre système médiatique qu’en tout honneur, le Président de la République a accepté d’être l’initiateur d’un Prix pour le journaliste professionnel.

En tant que premier magistrat, garant de la Constitution, il demeure profondément attaché à la liberté, en général, et à celle de la presse, en particulier. Les journalistes qui ont choisi ce noble métier ont tout son respect et toute sa considération. L’installation du jury, présidé par M. Mouloud Achour, pour ce prix, aura pour tâche de veiller à une saine émulation et à une compétition dans les règles de l’art entre les journalistes des différents médias publics et privés. La consécration annuelle des œuvres qui se seraient distinguées renseigne sur l’attention portée à l’encontre du secteur de l’information, dans toutes ses composantes, et sur l’écho de plus en plus grandissant, compte tenu de la qualité intrinsèque de ce prix qui récompense essentiellement les valeurs d’éthique et de déontologie. Il s’agit aussi de renforcer, autant que faire se peut, les bases fondamentales du professionnalisme initié par le ministère de la Communication. Il n’est pas excessif de constater que l’instauration de ce prix constitue un puissant facteur de motivation, d’incitation à l’effort et au sens de l’innovation. Il vient en appui aux cycles de formation organisés par le ministère de la Communication.

C’est l’occasion de souligner, non sans un sentiment de satisfaction, que l’enracinement du pluralisme, de quelque nature qu’il soit, ne relève plus des vœux pieux, ni d’un quelconque effet de manche. Et à ce titre, le secteur de la Communication est certainement le mieux placé pour incarner toutes les avancées concrétisées par le pays sur la voie de la démocratie. Cette volonté n’est pas le fruit du hasard ni le résultat de circonstances dictées par l’urgence. Toutes les réformes mises en place par le Chef de l’État consolident en permanence le processus de consécration de l’État de droit.

M. B.