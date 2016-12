Exportation de la datte : Des accords pour promouvoir la filière

Plusieurs accords ont été conclus dans le sillage du récent Salon international de la datte de Biskra (SIDAB-2016) pour promouvoir la datte algérienne et mieux la positionner sur le marché international, a indiqué jeudi le président de la chambre du commerce et de l’industrie, CCI-Ziban, Abdelmadjid Khobzi. Une des conséquences directes du SIDAB a été la conclusion d’accord d’exportation de dattes vers la Russie, la Mauritanie et la Malaisie, a indiqué Khobzi à l’APS en marge d’une rencontre d’évaluation du SIDAB, organisé entre le 17 et le 20 décembre courant. A l’occasion du salon, trois accords avaient été conclus, a rappelé le même responsable, soulignant que deux accords ont été paraphés entre un industriel algérien et une société mixte italo-iranienne pour l’installation en Algérie de deux usines pour la production du charbon actif et des aliments de bétail. Le troisième accord a été signé entre un opérateur national et une société mixte franco-tunisienne pour l’importation d’articles d’emballage. Selon la même source, l'autre acquis "positif" du SIDAB a été la rencontre entre les représentants de CCI-Ziban et des hommes d’affaires soudanais pour l’exportation de matériels de production de dérivés de dattes et l’élaboration d’un jumelage avec la chambre du commerce de Khartoum. Il a été également convenu avec les attachés commerciaux des ambassades d’Italie, d’Espagne, d’Iran et d’Egypte d’échanger des visites de délégations d’hommes d’affaires de la wilaya avec leurs homologues de ces pays respectifs. Des rencontres avec des hommes d’affaires mauritaniens et tunisiens ont été tenues pour l’exportation des dattes, de boissons et de pâtes alimentaires et l’ouverture à Biskra d’une école pour la formation des agences touristiques dans le domaine du tourisme oasien, selon la même source. M. Khobzi, qui est également le coordinateur des chambres de commerce et d’industrie des wilayas du Sud, a salué, à cette occasion, l’initiative d’industriels nationaux pour la création d’unités de production du sucre de datte à Adrar, Ghardaïa et à El Oued.