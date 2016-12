Croissance mondiale : Indices favorables

A la veille du nouvel an 2017, les prévisions d’une relance de l’économie mondiale durant cette année se confirment. Toutes les bourses mondiales ont connu une croissance des principaux titres. Ce qui indique une tendance collective à booster le commerce international et à augmenter les investissements. C’est ainsi que la Bourse de New York a terminé en légère hausse mardi, après la publication d'indicateurs économiques solides, même si c’est dans des volumes très réduits. L'indice Dow Jones s'est une nouvelle fois rapproché sans l'atteindre de la barre des 20.000 points, tandis que le Nasdaq inscrivait un record avec la progression des valeurs des hautes technologies et de la santé. Le marché boursier américain, qui était fermé lundi, est en passe d'enregistrer sa meilleure performance trimestrielle depuis 2013, selon les analystes, qui évoquent un mouvement favorisé avant tout par l'élection de Donald Trump à la Maison Blanche, qui entretient l'espoir d'une politique mêlant relance et dérégulation. Les deux indicateurs économiques du jour ont conforté l'optimisme des investisseurs: l'indice de confiance du consommateur du Conference Board a atteint en décembre son plus haut niveau depuis 2001 et l'indice S&P CoreLogic Case-Shiller des prix immobiliers a augmenté un peu plus qu'attendu en octobre sur un mois, deux signes de solidité de la conjoncture aux Etats-Unis, ajoutent-ils. L'indice Dow Jones a fini la journée sur un gain de 11,23 points, soit 0,06%, à 19.945,04 après un plus haut à 19.980,24 et le Standard & Poor's 500 a pris 5,09 points (+0,22%) à 2.268,88 tandis que le Nasdaq Composite qui est celui des titres spécialisés, rappelons-le, dans la haute technologie, progressait de 24,75 points (+0,45%) à 5.487,44 après un plus haut historique à 5.512,37. La plus forte hausse du S&P 500 et du Nasdaq 100 a été enregistré par le spécialiste des processeurs graphiques Nvidia qui a gagné 6,87%, entraînant dans son sillage plusieurs valeurs du secteur des semi-conducteurs. Apple, quant à lui en hausse de 0,64%, affiche la meilleure performance du Dow. Mais la principale contribution à la progression du S&P 500 a été réalisée par Amazon, qui s'est adjugé 1,42% après avoir annoncé avoir expédié plus d'un milliard d'articles aux abonnés à son offre payante "Prime" pendant la saison des fêtes. Parmi les valeurs des biotechnologies, Biogen a pris 1,25% après le feu vert accordé par la Food and Drug Administration (FDA) à un nouveau traitement de l'atrophie musculaire spinale, l'une des principales causes génétiques de décès des nouveau-nés. Ionis Pharma, qui a découvert la molécule avant d'accorder sa licence à Biogen, a progressé de 3,2%. Tesla Motors a avancé de 2,9% après l'annonce par le japonais Panasonic d'un investissement de 30 milliards de yens dans son usine de batteries construite dans l'Etat de New York.



Le pétrole en hausse



A la baisse, Seattle Genetics a chuté de 15,36% après le décès de quatre personnes qui participaient à un essai clinique d'un anticancéreux expérimental. Sur le marché des changes, le dollar a été soutenu par les indicateurs conjoncturels, regagnant du terrain face au yen. L'euro, lui, a peu varié, autour de 1,0450 dollar. Les Bourses européennes ont terminé en légère hausse elles aussi mardi, à l'instar des cours du pétrole, dans des échanges limités après trois jours de fermeture des marchés. L'inquiétude sur la santé des banques italiennes, la croissance chinoise et le protectionnisme du futur président des Etats-Unis, Donald Trump, semblent devoir entretenir la nervosité des investisseurs jusqu'au début de la nouvelle année. Mais la perspective d'une relance budgétaire massive aux Etats-Unis laisse aussi espérer une reprise de l'inflation et de la croissance qui doperait les résultats de sociétés partout dans le monde. À Paris, l'indice CAC 40 a terminé en hausse de 0,18% (8,60 points) à 4.848,28 points. Le Dax allemand a pris 0,19% et la Bourse de Milan 0,25%, tandis que Londres est encore fermée. L'indice EuroStoxx 50 a grignoté 0,14%, le FTS Eurofirst 300 0,08% et le Stoxx 600 0,14%. Sur le plan sectoriel, hormis les banques (-0,19%) et l'automobile

(-0,05%), tous les indices du Stoxx 600 ont fini dans le vert, mais les gains sont néanmoins faibles. Aux valeurs individuelles en Europe, Parmalat a bondi de 10,12%. Le groupe laitier français Lactalis a annoncé mardi lancer une offre publique d'achat (OPA) sur les actions qu'il ne détient pas encore pour retirer sa filiale italienne de la Bourse de Milan. Ailleurs en Europe, BNP Paribas

(-0,8%) a accusé la plus forte baisse du CAC et Deutsche Bank a reculé de 1,52% à Francfort, plus net repli de l'EuroFirst 300. Au Japon en revanche, les prix à la consommation ont reculé en novembre pour le neuvième mois consécutif, suggérant que l'économie nipponne peine encore à rassembler l'élan nécessaire pour atteindre la cible d'inflation de 2%. Comme l’a prédit l’OPEP dans son dernier bulletin, les cours du pétrole sont en hausse, autour de 54 et 56 dollars le baril respectivement pour le brut léger américain et le Brent de la mer du Nord, à quelques jours de la mise en œuvre, prévue pour le premier janvier, d'un plan de réduction de la production destiné à soutenir les prix. Bien sûr, le respect par les membres de l’organisation de leurs engagements tout comme ceux des pays Non- OPEP est un élément déterminant dans ce cas de figure. On comprend pourquoi l’Algérie qui a joué un rôle important dans ce résultat s’active pour son maintien.

Fouad Daoud