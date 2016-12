Factures d’eau : Lancement officiel du paiement électronique

L’Algérienne des eaux a procédé, jeudi, à l’hôtel Sofitel, en partenariat avec la Banque de l’agriculture et du développement rural, au lancement officiel du e-paiement pour l’ensemble de ses clients. La convention reflète l’image de marque des entreprises soucieuses de se moderniser, et déterminées à offrir au citoyen de meilleurs services.



A l’issue de cette cérémonie, le ministre des Ressources en eau relève que 5 millions de clients, soit plus de 20 millions de ménages répartis au niveau de 44 wilayas couvertes par l'ADE et les deux wilayas d'Alger et de Tipasa rattachées à la Seaal, sont concernés, ajoutant qu’avant fin janvier, Oran et Constantine procéderont à la même opération. Abdelkader Ouali met en relief les instructions du chef de l’Etat lors du Conseil des ministres qu’il a présidé mercredi, liées à l’importance de l’utilisation des nouvelles technologies au service de l’économie. Dans sa brève intervention, le ministre dira que les ressources en eau s’érigent en un secteur «stratégique», porteur d’une série d’objectifs, dont la rationalisation de la gestion et l’utilisation de l’ ‘‘or bleu’’, la modernisation du secteur et la construction d’entreprises économiquement efficaces.



E-paiement des factures de gaz et d’électricité avant fin mars



De son côté, Mouatassem Boudiaf, ministre délégué auprès du ministre des Finances chargé de l'Economie numérique et de la Modernisation des systèmes financiers, indique que cette opération s’inscrit dans le cadre du rapprochement du citoyen de l’administration. Si actuellement elle concerne les porteurs de cartes interbancaires, sa généralisation aux clients détenteurs de cartes Algérie Poste est en vue. Le ministre annonce que l’opération du e-paiement concernera les factures de gaz et d’électricité avant fin premier trimestre 2017. En marge de cette cérémonie, le P-dg de la Badr, content que l’entreprise qu’il dirige soit au rendez-vous, précise que d’autres groupes procéderont à la même opération dans les tout prochains jours. Quant aux deux autres filiales de l'ADE, qui sont la Société de l'eau d'Oran (Seor) et la Société de l'eau et de l'assainissement de Constantine (Seac), qui sont les seules à ne pas bénéficier pour l'instant de ce service, elles seront intégrées à ce système de paiement avant la fin janvier 2017. Et M. Djebbar d’annoncer que des compagnies d’assurances, des OPGI, l’Aadl, finaliseront l’opération au second trimestre 2017, tout au plus. Il ajoute que la Badr travaille en collaboration avec Algérie Poste pour permettre à ses clients de bénéficier de ce mode de paiement. «Ça sera un grand acquis», indique-t-il, se félicitant au passage de l’adhésion appréciable des citoyens: «Le paiement par internet est en hausse. 1 million de mots de passe est distribué et, pour 2017, on s’attend à de meilleurs résultats qui répondront aux attentes des citoyens.» Abondant en termes de chiffres, M. Djebbar précise également que «plus de 5.000 transactions sont effectuées en un temps réduit, et nous sommes confiants que le chiffre dépassera prochainement toutes nos attentes». S’agissant de la Badr, il annonce que plus de 300.000 cartes sont distribuées. De son côté, Hocine Zaier, directeur général de l’ADE, précise que le client «ne paie que le montant de la facture», rassurant les clients quant à la sécurisation de la transaction au niveau de l’ADE et la Badr. Pour rappel, plusieurs entreprises avaient lancé, en octobre dernier, le paiement électronique de leurs prestations à leur clientèle, dont Algérie Télécom, Mobilis, Air Algérie, CNAS, Djezzy, Oeredoo et Amana Assurances.

Fouad Irnatene