Révision de la Constitution : Un fait majeur

C’est sans doute le fait politique le plus saillant qu’a connu l’Algérie en 2016. La révision de la Constitution, aboutissement d’un long processus de réformes politiques engagées par le président de la République en 2011, a été concrétisée officiellement au début du mois de février après un vote à la majorité écrasante des deux chambres du Parlement, réunies en session extraordinaire au Palais des nations de Club des Pins. Le projet de révision constitutionnelle est passé en effet avec 499 « oui » prononcés par les députés et les sénateurs qui se sont exprimés à ce sujet, au nombre de 517. Deux « non » et 16 abstentions ont été enregistrés.

5 ans donc et plusieurs dizaines de consultations avec la classe politique, partis de l’opposition compris, la loi fondamentale du pays entre en vigueur et apporte son lot d’amendements, au nombre de 74, en sus de 38 nouveaux articles. Elle s'articule autour de cinq axes majeurs visant notamment la consolidation de l'unité nationale, le renforcement de l'Etat de droit et de la démocratie, l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement de certaines institutions.

Concernant le premier point, le nouveau texte a élevé Tamazight au rang de langue nationale et officielle avec la création de l'Académie algérienne de la langue amazighe, placée auprès du président de la République, tandis que dans l’optique de la consolidation de la démocratie, la limitation à deux mandats de la fonction présidentielle constitue un signal fort pour l'alternance démocratique par la voie des urnes, une disposition exclue de toute révision constitutionnelle.

Le pouvoir législatif et son contrôle sur le gouvernement est également renforcé à la faveur de la révision constitutionnelle de 2016 puisqu’il est stipulé que la majorité parlementaire sera consultée par le Président de la République pour la nomination du Premier ministre et que le recours aux ordonnances présidentielles est limité aux seuls cas d'urgence durant les vacances parlementaires. Pour ce qui est des nouvelles dispositions destinées à conforter la crédibilité et la régularité des élections, la mise en place d'une Haute instance indépendante de surveillance des élections comme promise dans ce texte est déjà concrétisée avec la nomination, en novembre dernier, d’Abdelwahab Derbal à la tête de cette institution. Au chapitre du renforcement de l'Etat de droit, le nouveau texte affirme l'enrichissement des droits et libertés individuels et collectifs et le renforcement de l'indépendance de la justice avec, entre autres, la prohibition de toute intervention dans le cours de la justice, l'inamovibilité du juge du siège dans le cadre de la loi et le renforcement de l'autonomie du Conseil supérieur de la magistrature.

A propos des améliorations organisationnelles et fonctionnelles de certaines institutions, la nouvelle Constitution sanctionne le nomadisme politique au sein du Parlement et ce, par la perte du mandat parlementaire et instaure une session annuelle unique de dix mois, la primauté du Conseil de la nation dans l'examen des projets de lois relatifs à l'organisation territoriale, à l'aménagement du territoire et au découpage territorial.

SAM