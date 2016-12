Couverture sécuritaire : La DGSN souligne l’efficience de la télésurveillance

La cellule de communication de la Direction Générale de la Sûreté Nationale a mis en avant, hier, toute l’importance et l’efficience des caméras de télésurveillance dans la couverture sécuritaire. « Les caméras de télésurveillance ont un rôle important dans la couverture sécuritaire. Elles permettent la fluidité de la circulation et participent à la lutte contre la criminalité.» Le commissaire divisionnaire de police et chef de la cellule de communication et de presse à la DGSN, M. Amar Laroum, signale, dans ce cadre, que les caméras de télésurveillance fixes, mobiles et embarquées contribuent à la bonne couverture sécuritaire efficace, permettent la fluidité de la circulation et participent positivement à la lutte contre la criminalité, à travers la dissuasion. Elles diminuent aussi le taux d’infractions liées au code de la route dans l’urbain, sans omettre le grand rôle que jouent les hélicoptères de l’unité aérienne de la Sûreté nationale dans ces opérations ». Le suivi d’infractions commises par le biais des caméras de télésurveillance a pour objectif de protéger les biens et les usagers de la route, précise le chef de la CCP de la DGSN.

Poursuivant ses propos, ce même responsable fera remarquer cependant que la présence des caméras de télésurveillance ne minimisera en aucun cas le rôle des éléments de la police chargée de la circulation, expliquant que ces outils techniques complètent, en fait, leur travail opérationnel et aident à diminuer les embouteillages. Aussi et à titre de dissuasion, ils participent aux actions de prévention routière. Il est à retenir, également, que les caméras de télésurveillance ont permis maintes fois, de déterminer les responsabilités des défaillants et les causes génératrices des accidents de la circulation routière, en se référant aux passages vidéo enregistrés.

Selon le constat des services de la police chargés de la gestion de la circulation routière, les infractions les plus répandues sont causées suite à l’utilisation des téléphones portables lors de la conduite, la défaillance des feux lumineux, du mécanisme du véhicule, négligence du port de la ceinture de sécurité, les dépassements dangereux et les stationnements interdits. Comme précisé par le Chef de la CCP, tous ces facteurs sont le résultat des comportements irresponsables des conducteurs défaillants. Le chef de la CCP a souligné, en outre, toute l’importance d'intensifier les actions de prévention dans le domaine de la sécurité routière. Il s’agit d’un volet qui constitue l’un des axes majeurs des services de communication de la DGSN, lesquels services contribuent à l’organisation des campagnes de sensibilisation dans les établissements scolaires et au profit des usagers de la route, en associant les associations et les médias.



Sécurité routière : 72.732 opérations de contrôle en un mois



Les statistiques en possession des services de la DGSN confirment que pas moins de 72.732 opérations de contrôle et interventions routiers ont été enregistrées durant le mois de novembre de cette année. Par ailleurs, et pour tous renseignements, la DGSN met à la disposition des citoyens le numéro vert 1548 et le numéro de secours 17, ainsi que ses pages officielles sur Facebook, Twitter et son site électronique.



Intense couverture sécuritaire



Le commissaire divisionnaire de police Amar Laroum, chef de la cellule de communication et presse au niveau de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, a fait savoir que les services de police ont assuré, durant le mois de novembre 2016, la sécurité de 8.046 manifestations sportives, culturelles et économiques, à travers tout le territoire national.



3.794 infractions liées à l’environnement et l’urbanisme



Il a également relevé qu’en matière de protection de l’environnement, les services de police ont enregistré, durant le mois de novembre écoulé, 2.041 infractions liées à l’environnement et 1.753 infractions liées à l’urbanisme. Ainsi, 3.090 dossiers de procédures judiciaires ont été transmis aux juridictions compétentes. A ce titre, le même responsable invite l’ensemble des acteurs, citoyens et société civile, à contribuer davantage à l’action de sécurisation menée par les services de police, à travers la fourniture de toute information en la matière, susceptible d’aider à la préservation d’un environnement sain pour la population, note le communiqué de la DGSN.

Soraya Guemmouri