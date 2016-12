FÊTES DE FIN D’ANNÉE : 3.000 policiers déployés à Alger

Pas moins de 3.000 policiers ont été déployés à Alger pour assurer une sécurité «maîtrisée», à l'occasion de la célébration du nouvel an 2017, a indiqué un communiqué de la sûreté de la wilaya d'Alger.

«Un nombre important de membres des forces de l'ordre a été déployé pour assurer la sécurité des personnes et des biens sur tout le territoire de compétence de la sûreté de la wilaya d'Alger», précise le communiqué.

Ces mesures, qui «viennent en supplément du dispositif permanent, englobent l'intensification des opérations de surveillance notamment aux alentours des marchés, des locaux et des grands centres commerciaux en raison de la grande affluence des familles en pareille circonstance», souligne la même source.

«Les patrouilles mobiles et piétonnes ont ainsi été multipliées au niveau des stations de voyageurs (bus, taxis et stations métro et tramway) dans le but de garantir la circulation en toute sécurité du citoyen en recourant aussi aux brigades canines et autres moyens techniques modernes», selon le communiqué, qui rappelle qu' «un programme d'action est en cours d'exécution afin de réduire les accidents de la route et leurs conséquences néfastes par le renforcement des membres de la police au niveau des intersections, des points noirs, des points de contrôle et des barrages sécuritaires, outre la relance des patrouilles de prévention routière, veiller à la sécurité routière». «Dans le même cadre, des patrouilles piétonnes seront mobilisées également à travers les grands boulevards et principaux carrefours des circonscriptions administratives, chargées de surveiller tout individu suspect et déjouer toute forme d'agression pouvant nuire au citoyen ou aux biens publics et privés en milieu urbain», conclut le communiqué. APS



protection civile

Renforcement du dispositif

A l’occasion de la célébration du nouvel an 2017, la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) a mis en place un important dispositif de sécurité pour le bon déroulement de cet évènement.

Il s’agit, notamment du renforcement des effectifs d’intervention de la protection civile au niveau de diverses unités opérationnelles ainsi que des postes de secours routiers pour assurer une meilleure couverture des zones d’intervention et l’optimisation de la prise en charge des victimes. Des actions d’anticipation seront menées avec des équipes mobiles de la protection civile qui seront déployées sur le terrain afin de surveiller les points noirs du trafic routier, les sites touristiques et les espaces publics qui connaissent une affluence massive, en cette période de l’année. La DGPC appelle les citoyens à faire preuve de plus de vigilance et de prudence afin d’éviter d’éventuels accidents pouvant s’avérer préjudiciables et induire de gros dégâts matériels ou des pertes en vies humaines.

Il s’agit, en l’occurrence, de garder de bons réflexes. Ainsi, les citoyens sont priés de bien vérifier les appareils susceptibles de provoquer un accident, tels que chauffage, chauffe-eau, et de penser toujours à ventiler et aérer son domicile, pour éviter les cas d’asphyxie. Les usagers de la route doivent « éviter la conduite sous l’emprise des boissons alcoolisées ou en état de fatigue, surtout après la fin des festivités où le risque d’un accident de la circulation est très élevé ».

« Il est impératif de respecter le code de la route, éviter les manœuvres et les dépassements dangereux », rappelle-t-on. Les parents doivent, pour leur part, protéger leurs enfants des risques et dangers liés aux festivités, et ce, en prodiguant des conseils simples en matière de sécurité. Il est à retenir enfin que le numéro d’appel d’urgence de la protection civile, le 14, reste à la disposition de nos citoyens 24/24 heures pour toute information ou appel de détresse, en veillant à préciser la nature de l’accident, l’adresse exacte et le nombre de victimes. Il convient de rappeler, dans ce contexte, que durant la semaine écoulée, soit du 18 au 24 décembre, les unités de la protection civile ont enregistré 19.111 appels de secours. Les interventions des sapeurs pompiers ont été effectuées suite notamment à des accidents de la circulation et aussi domestiques. Il était également question d’évacuation sanitaire, d’extinction d’incendies et dispositif de sécurité. Pour ce qui est des secours aux personnes, pas moins de 10.065 interventions ont été effectuées avec la prise en charge de 1.078 blessés qui ont été traités par les secours médicalisés de la protection civile.

Il a été procédé en outre à 8.661 évacuations sanitaires, relève la même source qui fait part, également, de 1.607 interventions effectuées suite à 859 accidents de la circulation ayant fait 47 morts et 1.607 blessés. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d’Ouargla avec 8 personnes décédées et 12 autres blessées.

Ces dernières ont été prises en charge par les secours avant d’être évacuées vers les structures hospitalières. Pour ce qui est des incendies, les pompiers ont effectué 896 interventions. Il a été procédé, ainsi, à l'extinction de 502 incendies urbains et industriels, notamment. La semaine écoulée a été marquée aussi par pas moins de 6.543 interventions pour assurer la couverture de 5.281 diverses opérations ainsi que l’assistance aux personnes en danger.

Soraya Guemmouri



Gendarmerie nationale : Prévention et sécurisation



Un dispositif de prévention et de sécurisation a été mis en place par la Gendarmerie nationale à travers le territoire national, en prévision des fêtes du nouvel an qui coïncident notamment avec les vacances scolaires, indique jeudi un communiqué du commandement de la Gendarmerie nationale.

L’objectif de ce dispositif renforcé est d’ «assurer la sécurité des personnes et des biens, ainsi que celle des voies de communication, par un large déploiement des moyens sur l’ensemble des 48 wilayas du pays, vu que cette période connaît une grande mobilité des citoyens», précise le communiqué.

Cette mobilisation s’inscrit «dans le cadre du dispositif mis en œuvre et des mesures prises par le commandement de la Gendarmerie nationale comprenant, particulièrement, un déploiement opérationnel pour la sécurité publique, la sécurité routière et le maintien de l’ordre», souligne-t-on.

A ce titre, les lieux de rassemblements et de divertissements, les zones touristiques, gares routières et ferroviaires feront l’objet d’une surveillance accrue, ajoute la même source.

Le dispositif vise également à garantir une fluidité de la circulation et le contrôle des axes routiers, notamment à l’entrée des agglomérations et leurs périphéries.

La Gendarmerie nationale rappelle, en outre, dans le cadre de ses actions de proximité et d’écoute, la mise à la disposition du citoyen du numéro vert (10-55) et des sites internet (tariki.dz) et pré-plainte (https:/ppgn.mdn.dz).(APS)