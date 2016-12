Budget de fonctionnement de la wilaya d’Alger en 2016 : Augmentation de 18,54%

Le budget de fonctionnement de la wilaya d’Alger a été de 21,6 milliards (mds) de DA en 2016 contre 18,24 mds DA en 2015, soit une augmentation de 18,54%, selon les données présentées lors de la clôture de la gestion comptable et financière présidée jeudi par le wali d’Alger. Le trésorier de la wilaya, Saïd Ammouche, qui a donné un aperçu sur la situation financière de 2016, a indiqué que les chiffres présentés sont "élevés malgré les circonstances économiques du pays". Le document comptable "provisoire" considère que la consommation du budget a connu également un rythme important s’élevant à 42%. Les dépenses d’équipement sont passées de 15,21 mds DA en 2015 à 16,41 mds DA en 2016, soit une augmentation de 7,92%. Le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, qui a signé les documents de clôture du budget, a souligné que les ressources sont destinées aux dépenses d’équipement et d’investissement de la wilaya d’Alger représentant 9% de la population de l’Algérie et dont les services publics ont bénéficié de nombreux programmes en 2016.