Constructions non achevées : Etude de 13.000 dossiers de conformité

Pas moins de 13.498 dossiers de conformité de constructions non achevées ont été étudiés jusqu’à la fin du mois de septembre par les commissions compétentes des six daïras de la wilaya de Constantine sur un total de 13.956 dossiers déposés, apprend-on jeudi auprès de la direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction. L’opération a permis de régulariser 7.160 cas, de reporter 3.795 cas pour cause de réserves et de rejeter 2.543 dossiers, alors que 458 dossiers n’ont pas encore été examinés, a précisé le chef de service urbanisme de cette direction, Noureddine Filali. Les cas qui ne peuvent être régularisés sont notamment ceux de constructions réalisées sur des terrains inconstructibles (protégés, agricoles ou forestiers) ou en infraction aux règles de sécurité ou, encore, présentant un danger pour l’environnement et empêchant la réalisation de constructions à intérêt général, a précisé le même cadre. Depuis août 2009, date d’entrée en vigueur de la loi 08/15 relative aux règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement, 23.865 dossiers ont été déposés au niveau des 12 communes de la wilaya de Constantine dont 9.909 sont toujours en attente au niveau des assemblées populaires communales, a ajouté M. Filali. Les commissions de daïras chargées d’examiner les dossiers déposés sont composées de représentants de la daïra, des APC, des directions de l’urbanisme, des ressources en eau, des domaines publics et des services agricoles, des conservations des forêts et foncières et de la protection civile, selon la même source. L’objectif de cette loi est de mettre un terme à l'état de non-achèvement des constructions, de fixer les conditions de leur exploitation et de promouvoir un cadre bâti esthétique et harmonieux, a-t-on expliqué.