Code de Procédure pénale : Garantir les droits et libertés

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, a indiqué que le projet de loi amendant le Code de procédure pénale s'inscrit

dans le cadre des réformes approfondies visant à "garantir les droits et libertés des Algériens et Algériennes à travers le système judiciaire".

Présidant une cérémonie de distinction des personnels de la Direction générale de la modernisation de la justice, M. Louh a expliqué que le projet de loi amendant le Code de procédure pénale, adopté mercredi en Conseil des ministres "prévoit de nouvelles dispositions importantes dans le cadre de profonde réforme du secteur visant à garantir les droits et libertés des Algériens et des Algériennes à travers le système judiciaire". Le projet de loi "contient des principes de base" et s'inscrit dans le cadre de la réforme continue du secteur de la justice dans son volet relatif à la réadaptation du système législatif, a-t-il dit. Pour rappel, ce texte propose, d'abord, de renforcer les garanties d'un procès équitable, notamment "en réaffirmant sur le principe de présomption d'innocence et en précisant que, le doute est, dans tous les cas, interprété au bénéfice de l'accusé et en précisant que nul ne peut être poursuivi, jugé ou puni deux fois, à raison des mêmes faits, et que l'autorité judiciaire veille durant toute la procédure à la protection des droits des justiciables".

Le projet de loi dispose aussi que les jugements, arrêts et ordonnances judiciaires doivent être motivés. Le projet d'amendement du Code de procédure pénale introduit également des dispositions pour la mise en place du deuxième degré de juridiction pénale instauré par la Constitution révisée, en précisant notamment, que le tribunal criminel d'appel rejugera sur le fond des affaires portées devant lui, disposera d'un jury populaire de quatre jurés et motivera ses décisions quelles qu'elles soient. Par ailleurs, le projet d'amendement du Code de procédure pénale renforcera le contrôle du juge sur la police judiciaire, dont l'ensemble des officiers, toutes catégories confondues, seront soumis à une procédure d'habilitation, et à l'aval préalable du Procureur général territorialement compétent, pour entamer leurs activités.

Tayeb Louh a indiqué que le secteur de la justice a réalisé, grâce à la modernisation, un changement qualitatif et concret en matière de performance judiciaire. Le ministre, qui présidait la cérémonie de distinction des personnels de la Direction générale de la modernisation de la justice, a affirmé que son secteur a pu, grâce aux résultats réalisés en matière d'introduction de nouvelles technologies de l'information et de la communication, "réaliser un changement qualitatif et concret en matière de performance judiciaire, d'accompagnement et de services". Estimant que les avancées réalisées ont mis fin aux "lenteurs bureaucratiques", le ministre a ajouté que la modernisation a permis notamment "de simplifier les procédures, de se rapprocher du citoyen, d'améliorer le travail administratif, outre la transparence et la lutte contre la corruption". La dynamique enregistrée au cours des dernières années à travers le décollage numérique et la mise en œuvre de l'administration numérique ont permis au secteur de la justice d'occuper une place de choix, a-t-il précisé. Le ministre a affirmé que ces avancées sont le fruit d'une stratégie et d'une vision globales de réforme en matière d'action de la justice, en conformité avec les efforts pour un développement socioéconomique dans le cadre du programme du Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika. Abordant certaines réalisations du secteur de la justice dans le cadre de la modernisation, M. Louh a cité la mise en place de bases de données dont celles relatives au certificat de nationalité, au casier judiciaire et une base de données relative aux personnes impliquées dans les enlèvements des enfants. Par ailleurs, il a fait état de l'achèvement prochain d'un nouveau organigramme qui permettra d'introduire la direction de la prospective. Concernant l'amélioration de la ressource humaine, le ministre a souligné le souci de garantir la formation continue au profit des personnels et des magistrats.



Conseil supérieur de la magistrature

Un nouveau représentant au sein du Conseil national des droits de l'Homme



Le Conseil supérieur de la magistrature a choisi parmi ses membres son représentant au sein du Conseil national des droits de l'Homme, a indiqué un communiqué du Conseil supérieur de la magistrature. Cette nomination a été faite lors d'une réunion du Conseil supérieur de la magistrature, en session extraordinaire, sous la présidence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, Tayeb Louh, conformément à l'article 12 de la loi organique n°04-12 du 21 Rajab 1425, correspondant au 06 septembre 2004, fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature, a précisé la même source. Le même communiqué a ajouté que cette désignation s'était faite, en application de l'article 10 alinéa 05 de la loi n°16-03 du 03 Safar 1438, correspondant au 03 novembre fixant la composition et les modalités de désignation des membres du Conseil national des droits de l'Homme ainsi que les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement. Le Conseil supérieur de la magistrature a, par ailleurs, examiné quelques questions ayant trait à la carrière des magistrats.