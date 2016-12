Université de la formation continue : NOUVELLES MISSIONS ?

L’Assemblée populaire nationale a repris ses travaux, jeudi dernier, lors d’une séance plénière, présidée par M. Mohamed Larbi Ould Khelifa, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Mme Ghania Eddalia, consacrée aux questions orales.

Les questions des députés ont été adressées au Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal, au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, au ministre de l’Énergie, M. Noureddine Bouterfa, au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, à la ministre de l’Éducation nationale, Mme Nouria Benghebrit, et à la ministre de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication, Mme Iman Houda Feraoun.

«Les autorités compétentes comptent ouvrir le dossier de l'université de la formation continue en vue de redéfinir ses missions et son mode de fonctionnement à la lumière de l'expérience acquise après plus de 25 ans de sa création», a indiqué Mme Eddalia, qui répondait à une question orale d'un membre de l'Assemblée populaire nationale destinée au Premier ministre, Abdelmalek Sellal, et concernant l'avenir scolaire des étudiants de l'Université de la formation continue (UFC).

L'ouverture du dossier vise également à «tracer les perspectives de son développement à travers les expériences régionales et internationales réussies dans le domaine de l'enseignement supérieur à distance, l'enseignement électronique et des universités ouvertes».

Par ailleurs, la ministre a rappelé la mission première pour laquelle cette université a été créée, à savoir la «garantie de la formation continue et l'amélioration du niveau des ressources humaines, outre sa contribution dans la réduction du phénomène de la déperdition scolaire, en offrant une seconde chance aux étudiants qui ont échoué à l'examen du baccalauréat». Dans ce cadre, elle a souligné que le cadre législatif et réglementaire actuel régissant l'organisation et le fonctionnement du secteur de l'Enseignement supérieur, notamment la loi no 99-05 du 4 avril 1999 portant loi d'orientation de l'enseignement supérieur amendée et complétée et les textes d'application issus de cette loi, avait conditionné l'accès à l'enseignement et à la formation supérieurs, à l'obtention du baccalauréat ou d'un diplôme étranger équivalent.

«Cette condition s'accorde avec les différents systèmes universitaires au niveau international», soulignant que «les étudiants de ces universités ne sont pas des bacheliers et ne peuvent pas, de ce fait, poursuivre leurs études dans d'autres établissements universitaires».





Plus de 15 milliards de DA dédiés à l’entretien des écoles et des cantines scolaires



Le fonds de solidarité des collectivités locales a alloué 15,25 milliards de DA en 2016 à l'entretien des écoles primaires et la prise en charge des cantines scolaires, a indiqué le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, M. Noureddine Bedoui, qui répondait à une question d'un membre de l'APN, Mohamed Fodhil, sur la prise en charge des écoles primaires par les communes, avant de rappeler qu'un budget de 136,6 milliards de DA avait été consacré entre 2007 et 2015 à cet effet.

Il a affirmé que le fonds a dédié en 2016 une enveloppe financière de 6 milliards de DA au transport scolaire, soulignant que le parc des communes à travers le territoire national comptait 7.414 bus réservés au transport scolaire dont 2.166 bus exploités par des privés en vertu d'une convention avec les communes, à raison de 5 bus pour chaque commune.

Il a précisé également que la réalisation et l'entretien des établissements scolaires et la prise encharge du transport scolaire et la restauration rentraient dans les prérogatives des communes en vertu d'un décret exécutif n° 16-266.

Concernant le rôle des services de daïra après transfert de leurs prestations aux communes, il a relevé que le chef de daïra «contribue, aux côtés du wali, à l'animation et au contrôle des activités de la commune, à l'application des décisions du gouvernement et à l'accompagnement des programmes de développement».

Il a ajouté, enfin, que le programme initié par le ministère pour la promotion de la structure publique «est ambitieux et s'inspire de la feuille de route arrêtée par le Président de la République pour mettre fin à la bureaucratie». Un programme qui «a enregistré un saut qualitatif à la faveur de l'utilisation des technologies modernes», a-t-il conclu.





Tous les diplômes des universités reconnus par la Fonction publique



Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a affirmé, jeudi à Alger, que tous les diplômes délivrés par les universités nationales étaient reconnus par la Fonction publique et les services concernés et n'avaient pas besoin d'équivalence. Le ministre, qui répondait à une question orale d’un député sur l’équivalence des diplômes, a expliqué qu'aussi bien les diplômes nationaux du système classique que ceux du mode LMD ne nécessitaient pas d'équivalence. Cette procédure ne concerne que les diplômes délivrés par les universités étrangères, a-t-il soutenu. Concernant le sort des étudiants spécialisés dans la gestion des projets de génie civile, le ministre a rassuré que cette spécialité n'a pas été annulée. Plusieurs spécialités ont des appellations différentes d'une université à l'autre, ce qui a suscité une certaine ambiguïté qui a donné lieu à la multiplication du nombre des diplômes délivrés dans cette filière à 6.000 licences, un nombre qui a été ramené au standard international de 200 spécialités, a encore expliqué M. Hadjar. Afin de faciliter l'emploi des diplômés universitaires, notamment dans les filières de génie des transports, génie maritime et la gestion des projets d'urbanisme, le Premier ministre a promulgué, en 2014, une note faisant obligation de respecter la nomenclature des filières et spécialités, arrêtée par le ministère de l'Enseignement supérieur et adoptée par la direction générale de la Fonction publique et de la réforme administrative, a rappelé M. Hadjar. Concernant le retard accusé dans la réalisation de l'université de Khemis Miliana, le ministre a fait savoir que les travaux se poursuivront à partir de l'année prochaine à la faveur des crédits complémentaires alloués.





L’exclusion des retardataires tend à consacrer l’égalité des chances et à éviter la fraude



La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benghebrit, a indiqué que la fermeté observée par le ministère à l'égard des retardataires lors des épreuves du baccalauréat «vise à consacrer le principe de l'égalité des chances et à éviter la fraude». En réponse à une question sur la nécessité de rendre justice aux candidats exclus de l'examen du baccalauréat en 2016 pour trois minutes de retard, la ministre a affirmé que ces propos «ne sont pas vrais» et que les concernés «étaient en retard de plus d'une demi-heure», soulignant que l'entrée aux centres d'examen est prévue 30 minutes avant le début des épreuves. La ministre a rappelé qu'il est fait obligation au candidat dans la convocation du baccalauréat de «se présenter une demi-heure avant le début des épreuves» et qu'il est averti que «tout retard le privera de passer l'examen et l'exposera à l'exclusion définitive». Cette obligation vise à permettre au candidat d'avoir «une préparation psychologique» et de bénéficier des orientations des enseignants surveillants. L'ouverture des plis des sujets se fait à 8h30, après quoi aucun candidat n'est autorisé à accéder au centre d'examen, a-t-elle dit. «Cette interdiction a pour objectif également de contrecarrer toute tentative de fraude par l'envoi des sujets à l'extérieur via les nouvelles technologies, ce qui constitue une atteinte à la crédibilité de l'examen et au principe d'équité et de mérite.» Mettant l'accent sur l'importance de campagnes d'information et de sensibilisation pour amener les élèves au respect des horaires, la ministre a appelé à l'introduction de cette valeur dans les cours d'éducation civile.





Appel d’offres national et international pour produire 4.000 mégawatts en 2017



Le programme national de développement des énergies renouvelables vise à produire 22.000 mégawatts d'ici 2030, ce qui permettra de porter la part d'électricité produite à partir de sources renouvelables à plus de 27% de la production nationale d'électricité, a précisé M. Bouterfa qui répondait à une question d'un membre de l'Assemblée populaire nationale (APN) sur la situation des énergies renouvelables en Algérie. Il a ajouté qu'un appel d'offres national et international sera lancé, dans ce cadre, pour produire 4.000 mégawatts exigeant de l'investisseur de fabriquer localement une partie des éléments du dispositif transformant l'énergie renouvelable en énergie électrique, à l'instar des panneaux solaires, a-t-il précisé. Le ministre a rappelé que son secteur avait réalisé jusqu'à présent 400 mégawatts à partir d'énergies renouvelables pour un investissement de 120 milliards de dinars, citant notamment la centrale électrique hybride de Hassi R'mel d'une capacité de plus de 100 mégawatts, et la centrale solaire pilote de Ghardaïa (1,1 mégawatt).

Il a également évoqué les 22 stations électriques solaires d'une capacité de 343 mégawatts à travers 14 wilayas, dont 270 mégawatts d'ores et déjà en service et 73 mégawatts qui entreront en service fin janvier 2017.

Le programme national de développement des énergies renouvelables permettra d'économiser 240 milliards de mètres cubes de gaz naturel, soit 63 milliards de dollars sur 20 ans. Concernant l'exportation des énergies renouvelables à l'étranger, notamment à destination des pays européens, le ministre a indiqué que ce choix était tributaire de plusieurs conditions, notamment la réalisation de résultats économiques favorables. Le prix du kilowatt/heure livré actuellement en Europe n'est pas compétitif, a-t-il ajouté. En réponse à une autre question concernant le retard accusé dans le raccordement au réseau d'électricité au niveau de certains villages et communes de la wilaya de Tamanrasset, le ministre a indiqué qu'il était dû notamment au recensement des villages et quartiers prioritaires, l'évaluation des projets par les autorités locales et les services de Sonelgaz, outre le manque de compétences nationales en matière d'études et de réalisation. Au sujet des villages Amguid, Arak, Moulay Lahcen, M. Bouterfa a indiqué que le dossier technique afférant à ces projets a été élaboré et approuvé, précisant que la Sonelgaz lancera des appels d'offres portant sur la réalisation de trois centrales électriques et l'extension du réseau de distribution. Il a affirmé, à cet effet, que les travaux seront lancés en 2017 et la mise en service de ces projets est prévue pour 2018. L'État a prévu plusieurs programmes de raccordement au réseau d'électricité à travers toutes les wilayas du pays, notamment le programme quinquennal 2010-2014 qui est en cours de réalisation, et qui tend à raccorder 220.000 foyers au réseau d'électricité et plus d'un million de foyers au réseau du gaz naturel, a indiqué M. Bouterfa. Au titre du même programme, 67.000 foyers ont été raccordés à l'électricité, et plus de 529.000 au réseau de gaz naturel, a-t-il encore fait savoir. À la fin 2015, le taux national de raccordement a atteint 99% pour l'électricité et 55% pour le gaz naturel.









Les départs en retraite ouvriront la voie au recrutement



La ministre de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication, Iman Houda Feraoun, a indiqué que le départ en retraire d'un nombre important de fonctionnaires ouvrira la voie au recrutement dans certains centres à l'échelle nationale.

Mme Feraoun, qui répondait à une question orale d’un député sur le départ en retraite des employés de la Poste, a prôné, dans ce sens, «des études techniques au niveau local pour le recrutement et la répartition des recrues en fonction des besoins», relevant un déséquilibre flagrant en termes d'effectifs entre centres postaux.

La wilaya de Mila compte 72 bureaux de poste et 198 guichets, soit un bureau pour chaque 12.300 ha, a indiqué la ministre, précisant qu'après l'adoption d'une loi régissant le commerce et le paiement électroniques, «les bureaux de postes seront moins sollicités par les citoyens». Concernant la couverture de la wilaya (Mila) en réseau internet, la ministre a indiqué que «sur 32 communes, 21 sont couvertes en réseau Internet après l'installation des stations 4G, ce qui contribuera à la réalisation des objectifs liés à la modernisation du service public. Quant au réseau de téléphonie mobile, la wilaya est couverte à plus de 90%», a-t-elle précisé, ajoutant que le lancement du satellite de communication, prévu en 2017, permettra une couverture totale du territoire national en réseau internet.

Synthèse : Salima Ettouahria