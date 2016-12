Ephémérides Culturelle 2016 : Un calendrier chargé

Malgré l’annonce de certaines mesures concernant la réduction du nombre de festivals et de la durée de ces derniers pour prévenir la crise économique, les éditions des plus anciennes manifestations culturelles à large audience et grand impact social ont été maintenues. Le département ministériel de Me Azzedine Mihoubi aura traversé l’année 2016, avec une vitesse de croisière relativement acceptable tant sur le plan de la coopération que sur le suivi des activités dans la capitale et à l’intérieur du pays dans presque tous les domaines culturels avec des priorités comme la relance du 7e Art et la restauration des biens culturels. Des événements majeurs se sont déroulés, la tenue des festivals y compris ceux qui viennent de faire leur apparition aura respecté l’échéancier et les dates traditionnellement retenues pour le déroulement de ces activités d’ampleur internationale. Une année s’achève avec tout de même un calendrier chargé malgré la conjoncture économique et le moins que l’on puisse dire est que les déplacements du ministre de la Culture, sur le terrain, étaient nombreux et prouvent s’il en est l’intérêt que les officiels portent à ce secteur. Des personnalités de la chanson ont quitté ce monde après avoir donné dans une riche carrière le meilleur d’elles-mêmes, le public qui n’est pas près de les oublier conservera d’elles un bon souvenir. Souhaitons que la nouvelle année 2017, augure de nouvelles et bonnes choses !

Les événements marquants

- 28 février : Lancement officiel du portail électronique de la culture algérienne au Palais de la culture en présence d’un grand nombre d’intellectuels, d’artistes et de journalistes. Le ministre de la culture en présence de deux conseillers auprès de la Présidence et du concepteur technique procède à l’inauguration. Cette grande réalisation est capitale pour la culture artistique car elle engage toute une institution dans le projet de numérisation à partir d’un portail électronique sous la forme de plusieurs rubriques articulées autour du livre, du cinéma, de la musique, des arts plastiques, du théâtre etc. Une place de choix est consacrée au patrimoine lyrique avec les grandes écoles de la musique classique algérienne, des entretiens vidéo, des notices biographiques en plusieurs langues, un répertoire qui doit sans cesse être enrichi et actualisé. El Moudjahid consacre sa Une à l’événement et titre en première page : «Patrimoine culturel : Du local à l’universel».

- Mercredi 20 juillet : Ouverture de l’Opéra d’Alger. Cet événement occupe également la Une du journal qui titre en grand « Le pari de la créativité». Le Premier ministre, Sellal et le président de l’APN, Larbi Ould Khelifa, assistent à la cérémonie d’ouverture dans la soirée, un concert de l’orchestre symphonique national est donné à cette occasion devant de hauts responsables de l’Etat, l’ambassadeur de Chine et des personnalités du monde de la culture. Le nouvel établissement culturel dont l’Algérie est fière de posséder est un don de la république populaire de Chine. L’histoire de l’Opéra remonte au XIXe siècle. Le TNA appelé ex-opéra a été bâti en 1859 pour devenir le premier opéra du monde arabe. Aujourd’hui la capitale se distingue en donnant une fois de plus le 6e opéra du continent africain. Le superbe édifice de 35.000 m2 contient un parking, de somptueux espaces verts et une grande fontaine avec une salle de spectacle de 1.400 places.



Les festivals



24 juillet- 9e Festival d’Oran du film arabe. L’édition se déroule au théâtre régional de la ville avec la présence de près de 200 journalistes algériens et étrangers. Certains longs métrages sont projetés en avant-première. Le ministre de la culture lance à cette occasion un appel pour faire de la culture «une arme douce» en réponse à ceux qui accusent la nation arabe d’étroitesse d’esprit et d’extrémisme. Cette édition aura vu des ateliers animés par des cinéastes anglais sur l’œuvre du célèbre Shakespeare. Un vibrant hommage a été rendu à La bataille d’Alger » considéré comme faisant partie des gloires du cinéma algérien. M. Azzedine Mihoubi déclare que son département travaille actuellement à revoir le système du cinéma.

26 juillet : Ouverture du 12e festival arabe de Djemila dans une ambiance festive et la participation de 140 chanteurs, la manifestation œuvre à l’entretien et la valorisation des belles traditions chantées au Maghreb ainsi que dans les pays d’Orient.

7-8 octobre : Ouverture de la 2e édition du festival d’Annaba du film méditerranéen au théâtre régional Azzedine-Medjoubi. A cette occasion la cinémathèque est rouverte et complètement réaménagée avec 200 places. Lors de la cérémonie d’inauguration le ministre de la culture M. Azzedine Mihoubi évoque la mise en place d’un plan de réaménagement de 80 salles

- 26 octobre : La 21e édition du Sila est encore une fois une réussite c’est ce que reconnaissent les experts en notant la nature des activités, des invités présents à l’instar de l’écrivaine Ahlem Mostganemi qui attire beaucoup de lecteurs et lectrices. Le professionnalisme et l’affluence record du public laissent supposer que la foire internationale du livre est désormais une manifestation de grande envergure qui s’améliore d’année en année et que des invités d’honneur comme l’Egypte avec sa participation marquante apprécient de rencontrer leurs homologues algériens au point l’Algérie prépare au terme de l’édition 2016 sa participation au Salon du Caire en 2018.

25-26 novembre : 11e festival national du théâtre professionnel ; Idriss Chekrouni, président du jury, indique à la presse que cette édition revêt un cachet spécifique et très bénéfique à la corporation artistique. M. Yahyaoui, commissaire du festival, précise que la manifestation n’est pas synonyme de spectacles sur les planches mais d’un événement du 4e art qui est un véritable carrefour pour échanger les expériences et le savoir-faire, créer le débat et se mettre au diapason de l’investissement créatif comme le rapporte El Moudjahid.

14 décembre : Remise du Prix Assia-Djebar du roman aux trois lauréats du concours dans les trois langues arabe, amazighe et française. Ce prix a été décerné pour la première fois en 2015 au 20e Salon International du Livre d’Alger. Cette année, la prestigieuse distinction a été reportée pour le mois de décembre après la tenue du Sila en accord avec le ministère de la communication et de la culture. Le prix du nom de l’écrivaine disparue en février 2015 est cofinancé par l’Anep et les éditions Enag. Il vise essentiellement à promouvoir la culture algérienne et la littérature en instaurant une compétition entre les éditeurs qui travaillent à fructifier la production d’œuvres et à récompenser le mérite et l’effort chez les créateurs face à leur seule imagination. C’est aussi un jalon de l’industrie algérienne du livre.

17-22 décembre : 15e édition du festival du film amazigh. Quelque 25 films concours à la première place dans une cérémonie présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali.

23-24 décembre : Ouverture de la 11e édition du festival de musique andalouse et de musiques anciennes. L’événement a lieu pour la première fois à l’Opéra d’Alger dans une salle archicomble qui réunit des orchestres de plusieurs pays arabes et européens.



Les récompenses en or

- 13 mars : Remise vendredi soir, du micro d’or de la star algérienne de la chanson algérienne, Cylia Ould Mohand, lors de la 7e édition d’El Han Wa Chabab au complexe sportif Mohamed-Boudiaf. L’événement est organisé par la télévision algérienne dans une compétition de plusieurs semaines, une compétition serrée entre les candidats

- 8 octobre : Le jury décerne l’Anab d’or au réalisateur de Maintenant ils peuvent venir, lors de la 2e édition du festival d’Annaba du film méditerranéen.

- 22 décembre : Le combat du cœur obtient trois oliviers d’or lors du dernier festival du film amazigh après cinq jours d’intenses activités à Tizi-Ouzou.

Ils nous ont quittés cette année

12 novembre : Mort de l’anthropologue des religions Malek Chebel, défenseur connu pour sa conception de «L’Islam des Lumières», de nombreuses publications sur le sujet dont la traduction du Saint Coran. Né le 23 avril 1953 à Skikda, le défunt s’inscrit à l’université d’Ain El Bey de Constantine en 1973 avant de poursuivre ses études en France après l’obtention d’une bourse par le Consulat de France en Algérie. En 1977, il devient major de sa promotion pour son mémoire de psychologie clinique.

1er décembre : Décès d’Ammar Ezzahi. Dans un message de condoléances, le Président relève que l’Algérie perd «Une icône de la chanson chaâbie et un talentueux créateur qui a passé sa vie au service du patrimoine musical national et qui a légué au champ culturel des chansons éternelles» et de poursuivre «La communauté artistique et tous ses fans continueront pendant très longtemps de fredonner ses chansons» écrit le Président dès l’annonce de la mort de l’interprète. Ammar Ezzahi décédé mercredi est inhumé jeudi en présence d’une foule nombreuse d’admirateurs de plusieurs régions du pays, ces derniers ont tenu à suivre la dépouille jusqu’au cimetière d’El Kettar. Le chanteur était âgé de 75 ans.

9-10 décembre : Funérailles de Hadj Tahar Fergani. Le dernier mois de l’année a vu la disparition de grands artistes de la chanson algérienne. El Moudjahid consacre sa Une à l’événement en titrant «Constantine en deuil». Le Président de la République adresse un message à la famille du défunt et à la famille artistique et déplore la perte d’un chantre de la culture algérienne. Une marée humaine assiste aux obsèques en présence du Premier ministre Abdelmalek Sellal.

Le Rossignol de l’Est algérien est accompagné à sa dernière demeure après avoir succombé à Paris à l’âge de 88 ans et suivi une carrière dans son pays de près de 70 ans de remarquables concerts. Le Président qualifie le disparu de «monument de la culture et de la scène artistique» ajoutant que le maître incontesté du malouf était «Le symbole de toute une ville qui a su donner à la musique savante toutes ses lettres de noblesse dans un engagement exemplaire». Le journal sur toute une page recueille les réactions de plusieurs artistes et chanteurs qui ont connu le disparu. Par ailleurs le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, s’est engagé à réaliser le dernier vœu du défunt, celui d’éditer ses «Mémoires» considérés comme «une référence de l’histoire de la musique algérienne».