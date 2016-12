SYRIE : Le nouveau cessez-le-feu est «plus prometteur»

Le nouveau cessez-le-feu en Syrie est «plus prometteur que les précédents», car la Russie a apporté des garanties plus fortes, a déclaré le ministre syrien des Affaires étrangères, Walid al-Mouallem. «Nous faisons confiance au garant russe», a déclaré M. al-Mouallem, relevant que cette trêve offrait une «véritable opportunité» pour trouver «une solution politique» au conflit qui frappe la Syrie depuis bientôt six ans.

Vendredi, le cessez-le-feu national initié par la Turquie et la Russie a été respecté pour sa première journée dans la plupart des régions syriennes, malgré des violations sporadiques près de Damas et dans la banlieue de la ville d’Alep.

Selon de sources concordantes, aucune victime civile n’a été enregistrée depuis que le cessez-le-feu est entré en vigueur à minuit. (APS)