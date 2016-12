Le Coin du copiste : El andalous à l’honneur

Lila Borsali, musicienne andalouse et non mois cantatrice du genre hawzi, façon école de Tlemcen, fera l’actualité artistique en démarrant sur les chapeaux de roues la nouvelle année avec un concert à Alger et une tournée en France à partir de janvier prochain. Après avoir sorti en 2012 l’album « Nouba Hosn Es-selim », de facture originale à maints égards, dans la mesure où la célèbre interprète était revenue avec une nouba inédite dont les textes avaient été composés sur mesure par l’auteur Tewfik Benghabrit. L’album était une pure création qui s’éloignait quelque peu du patrimoine andalou classique. La chanteuse avait d’ailleurs indiqué que ce nouveau produit exprimait ses sentiments et déclare solennellement à la presse que le patrimoine qui ne se renouvelle pas risque de disparaître tout en précisant que même dans ce genre, il fallait suivre l’évolution et soutenir une réflexion dans cette musique qui peut aisément s’inspirer de la liberté des artistes pour la composition et l’interprétation. Ce mois de janvier, elle reprend la scène avec son nouveau spectacle « Il était une fois à Grenade », concert qui suggère un voyage spirituel et musical aux confins de l’Andalousie perdue avec sans doute des innovations artistiques très personnelles de l’artiste. Il faut croire que Lila Borsali a une imagination créatrice et des trésors de talent puisqu’elle ne cesse, en l’espace d’une année, de produire des albums. Cela lui vient de son enfance où elle a grandi dans une famille d’authentiques mélomanes et très instruits, établie à Alger, mais d’origine tlemcénienne. Son père Abdellah, pharmacien de profession, était un amoureux des arts, et sa mère, enseignante de français à l’université, milite dans l’association culturelle « La grande maison » en faveur de la promotion littéraire. Ce milieu familial la pousse dans le chant où elle manifeste de sérieuses aptitudes dès l’âge de 11 ans. Artiste confirmée qui joue merveilleusement bien de la mandoline, sa riche carrière et son interprétation vocale la propulsent sur le devant de la scène, aussi bien dans son pays, avec un récital qu’elle compte présenter à la salle Ibn Zeydoun le 19 janvier, qu’en France où elle s’envolera pour donner trois représentations, notamment à Paris et à Montpellier : « La ville du Midi sera la première à accueillir l’artiste et ce, dans le cadre du Festival Al Andalus, dimanche 22 janvier. Lila Borsali se produira pour l’occasion au niveau de la Salle Pétrarque (2, rue Pétrarque, non loin de la Cathédrale St Pierre). Moins d’une semaine après, c’est Paris qui profitera de Lila Borsali au niveau du Centre Culturel Algérien, vendredi 27 janvier à 20h30. Autre ville francilienne, Saint-Denis, accueillera le spectacle le 29 janvier à 15h00 à la salle de la Bourse du Travail », précise la source que nous avons consultée.

L. Graba