Note de lecture : Lucas le Morisque, ou le destin d'un manuscrit retrouvé, roman d’Adriana Lassel

En fait, pour qui veut bien tenir, garder et comprendre le fil conducteur de la poignante histoire à laquelle nous convie Adriana Lassel, celui-ci prend paradoxalement naissance « à rebours », c'est-à-dire à la fin de l'ouvrage, plus précisément à partir du moment où l'auteure, juste avant l'épilogue, évoque tout naturellement le destin de ces quelques vieux manuscrits trouvés dans un village perdu au Chili. Et, dans l'épilogue en question, leur confère même une fin plutôt heureuse : « Après avoir lu et fermé le dernier cahier » de ces manuscrits qui, de mains en mains, ont fini par se retrouver en sa possession, « José Miguel », —lointain descendant de Lucas le Morisque espagnol—, José Miguel donc, établi dans ce pays d'Amérique latine, « est resté immobile sur son fauteuil. Il se leva ensuite brusquement et sortit dans le patio pour aller chercher Laura dans son atelier : - Que dirais-tu si nous prenions quelques jours de vacances et partions à Tolède ? Elle leva son regard et vit un homme souriant rempli d'une excitation juvénile. - Tu es fou ! , lui dit-elle en riant. - Qu'en dis-tu ?

- Pourquoi pas ?, dit Laura en haussant les épaules ». Revenons maintenant au tout début de l'ouvrage où, d'emblée, Adriana Lassel prévient : « Il était écrit qu'un jour ces manuscrits tomberaient entre les mains de José Miguel, mais il était difficile d'imaginer ce qu'il en ferait et, plus encore, s'il parviendrait réellement à les lire. Ce fut alors un heureux enchaînement d'événements (...) ». Cette histoire donc a ses mérites : elle peut nous enseigner les causes des guerres, des rébellions et des libérations. Mais sitôt que l'on veut comprendre l'enjeu réel des conflits et des amitiés qui ont ensemble noué les destins des êtres, tels Lucas et sa descendance depuis l'Espagne (à l'époque de l'expulsion des Morisques), la France, les pays du Maghreb dont l'Algérie, jusqu'à l'Amérique espagnole, l'expérience et la sensibilité dans le déroulement du récit revendiquent forcément tous leurs droits. Les déchirures et les fraternités, en effet, se laissent mal énoncer par de simples concepts. Adriana Lassel, en écrivaine chevronnée, réussira malgré tout à dénouer l'écheveau qu'elle a bien voulu tisser et qui, à travers son premier personnage, Lucas le Morisque espagnol, s'articule autour d'un parcours d'émigré fait de pérégrinations abondamment parsemées d'embûches, de turpitudes et d'inconnu. Le passé et la présence andalouse y restent certes, pour elle, une sorte d'abstraction « délibérée ». En revanche, le nom même de Morisque espagnol fait réveiller aussitôt la présence de douleurs qui s'identifient à l'enfance de son héros Lucas. L'Espagne andalouse est ainsi le foyer d'une intelligence charnelle qui, à travers le souffle narratif de l'auteure, va se répandre sur l'ensemble des terres et mers parcourues, au risque de mal comprendre, mais aussi d'en partager un peu l'existence, puisque la sienne propre, à travers celle de Lucas, en est à jamais inséparable. De la présence en Espagne, celui-ci garde en effet la mémoire la plus vive : celle de la répression et des injustices, celle de la mort préférée à la vie, celle de l'Histoire quand elle offense la puissance de vivre. L'enfance en cette Espagne qui éveilla Lucas aux réalités en le plongeant en d'irréconciliables hostilités. Tandis qu'il était tout naturellement habitué à l'innocence des affections enfantines, où il n'y a pas plus d'Espagnol, d'Andalou, de Morisque, que de musulman, de chrétien ou de juif, mais des consciences naissantes et diverses, le réel finit malgré tout par s'imposer à lui : désormais il n'y aurait plus que des amis et des ennemis, le nom même de Morisque espagnol désignant soudain le peuple musulman d'Espagne. Or Lucas ne sera jamais exclusivement ni d'une seule culture, ni de l'autre ; la terre et le ciel qui pour lui étaient le monde ne pourraient désormais le rester qu'au prix d'une revendication désespérée de son hispanité chrétienne. A l'âge un peu plus mûr où les écrits disent quelque chose, le jeune homme décide d'émigrer vers le continent américain afin d'y trouver une autre vérité existentielle. Mais il semble qu'à la fin de sa vie, dans sa lucidité quelque peu retrouvée, cette vérité qui traverse l'Histoire et qui l'a fait attendre, comme autant de tâches éprouvantes et de travaux pénibles, comme l'attestation d'une nuit douloureuse qui doit prendre fin, ne parvenait toujours pas à établir entièrement les droits et les devoirs qu'elle était censée lui garantir dans son nouveau monde. Ce Lucas que la narratrice nous confie le temps d'un livre teinté de petits gris à peine colorés, un peu comme une peinture d'Issiakhem, que ne donnerait-on pas pour, finalement, le « rencontrer » ? Une grande part du talent romanesque d'Adriana Lassel est là, donner à aimer. Peu d'écrivains, pour tout dire, se soucient autant des autres qu'elle ; tout cela, on le sait depuis son premier roman, Le sang, l'Ame et l'espoir, édité par l'Enag en 1985.

Kamel Bouslama



Lucas le Morisque, ou le destin d'un manuscrit retrouvé, d'Adriana Lassel, Editions du Tell, Blida 2006, 252 pages.

Bio-express

Adriana Lassel est née à Santiago du Chili. Suite à un prix littéraire, elle a été invitée à Cuba où elle rencontre son mari, un moudjahid algérien, et où ils sont restés deux ans pendant lesquels elle a enseigné à l'Ecole Nationale des Arts (section théâtre). Ensuite, ils vécurent en Chine et au Chili jusqu'à leur installation en Algérie. Ayant adopté la nationalité algérienne, elle se consacre à l'enseignement et à la recherche, spécialement autour de l'œuvre de Cervantès et du monde musulman.