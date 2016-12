Une université américaine construira le premier site : Test de l’énergie des vagues

L'université américain de l'État de l'Oregon (OSU) va construire une installation pour récuperer l'énergie des vagues, la première installation de test d'énergie houlomotrice qui sera mise en service d'ici à 2020, indique un communiqué du Centre national nord-ouest de l'énergie marine renouvelable (NNMREC). L'université a reçu des crédits de 40 millions de dollars du département de l'énergie du gouvernement fédéral (DOE), et grâce à ce financement gouvernemental, l'OSU, située dans la région Pacifique nord-ouest des États-Unis, prévoit de mettre sur pied un site de test énergétique du Centre d'énergie marine du Pacifique (sigle anglais PMEC-SETS) qui serait opérationnel d'ici à 2020 au centre NNMREC. Ce site est conçu pour tester des «convertisseurs» d'énergie houlomotrice, qui canalisent l'énergie des vagues de l'océan pour en faire une source d'électricité. «Nous anticipons que ce sera le site de test d'énergie houlomotrice le plus avancé au monde», a déclaré dans un communiqué Belinda Batten, directrice du NNMREC et professeur de l'école d'ingénierie de l'OSU. «Il jouera un rôle central dans l'avancement des tests et l'affinage des technologies houlomotrices». Les crédits du DOE seront utilisés pour concevoir, autoriser et construire une installation de test d'énergie houlomotrice en pleine mer, connectée au réseau national. Ces technologies sont complexes et coûteuses, a indiqué Mme Batten. «Ces machines doivent pouvoir fonctionner dans un environnement océanique hostile, résister à la tempête du siècle, produire de l'énergie de manière rentable, durable et respectueuse de l'environnement et, peut-être plus important encore, être compétitifs en termes des coûts par rapport aux autres sources d'énergie.»