Durant les derniers échanges de l’année : L’euro progresse face au dollar

L'euro montait hier face au dollar, les investisseurs profitant du calme des marchés en fin d'année pour encaisser leurs bénéfices après l'envolée vertigineuse du billet vert ces derniers mois. L'euro valait vers midi 1,0559 dollar, après avoir grimpé à son plus haut en deux semaines à 1,0653 dollar à jeudi soir. La monnaie unique européenne progressait face à la monnaie nippone, à 123,38 yens pour un euro contre 122,29 yens jeudi soir. Le dollar montait aussi face à la devise japonaise, à 116,83 yens contre 116,56 yens la veille, après être tombé à son plus bas en deux semaines, à 116,05 yens. Les analystes ont constaté une reprise de l'euro face au dollar dès les premières heures des échanges asiatiques. Peu d'investisseurs sont actifs en cette fin d'année, alors que les salles de marché seront fermées vendredi après-midi à Londres. Durant cette période, le marché des changes est influencé par des opérations de fin d'année alors que les fonds équilibrent leurs bilans, plus que par des raisons fondamentales, estiment les analystes qui prévoient que la monnaie unique européenne pourrait descendre à la parité avec le dollar dès la première moitié de 2017. L'appétit des investisseurs pour le dollar s'explique par la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui a relevé son taux directeur en fin d'année et semble prête à renouveler l'opération en 2017 pour éviter à l'économie des États-Unis de surchauffer. La livre britannique reculait face à la monnaie européenne, à 85,77 pence pour un euro après avoir atteint un plus bas en un mois et demi à 86,68 pence, mais progressait, à 1,2310 dollar, face au billet vert. La devise suisse reculait un peu face à l'euro, à 1,0751 franc pour un euro, mais montait face au dollar à 1,0191 franc pour un dollar, après avoir atteint face au billet vert son plus haut niveau depuis trois semaines à 1,006 franc pour un dollar. La devise chinoise se raffermissait face au billet vert à 6,9443 yuans pour un dollar contre 6,9559 yuans la veille. L'once d'or valait 1.159,68 dollars contre 1.145,90 dollars au fixing de jeudi soir.