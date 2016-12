Deux nouvelles lignes ferroviaires vers Djelfa et Saïda : À l’étude

Le secrétaire général du ministère des Travaux publics et des Transports, Boubekeur Aït Abdallah, a fait état, jeudi à El-Bayadh, d’études pour la réalisation de deux lignes ferroviaires reliant la wilaya d’El-Bayadh à celles de Djelfa et de Saïda. Ces études, qui ont été déjà lancées, viennent parallèlement à la réalisation du projet de voie ferrée reliant les communes de Mécheria (Naâma) et El-Bayadh sur 130 km et dont les travaux sont à un stade «avancé», a précisé à l’APS M. Aït Abdallah, en marge de l’inauguration de la desserte aérienne Alger-El-Bayadh, de la compagnie Tassili-Airlines.

Le même responsable a mis l’accent aussi sur l’importance des investissements engagés actuellement par le secteur dans un but de désenclavement et d’accompagnement de la dynamique économique, dans le cadre d’une vision globale induite par le nouveau modèle économique adossé à la promotion de l’investissement et la diversification de l’économie. L’ensemble de ces projets en cours de concrétisation, parallèlement à l’ouverture d’une nouvelle desserte aérienne, renforcera l’attractivité de la wilaya, qui renferme de grandes potentialités dans les domaines de l’agriculture et du tourisme religieux et archéologique, a-t-il estimé.