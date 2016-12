Tassili Airlines : Ouverture d’une liaison régulière Alger - El-Bayadh

La compagnie aérienne publique Tassili Airlines (TAL) a inauguré, jeudi dernier, une nouvelle liaison, Alger-El-Bayadh, dans le cadre de son programme d'exploitation du réseau de transport domestique.

Cette desserte sera à raison deux vols hebdomadaires, dimanche et jeudi, avec une tarification promotionnelle de lancement en aller-retour à partir de 5.675 DA TTC. Présent à la cérémonie de lancement, le wali d’El-Bayadh, Abdellah Ben Mansour, s’est félicité de l’ouverture de cette ligne, estimant que «cette nouvelle ligne est un acquis pour la région qui recèle d’énormes potentialités économiques, notamment dans les domaines de l’agriculture et du tourisme». «L’ouverture cette ligne est une réponse à notre demande formulée en matière du transport au profit de la population d’El-Bayadh», a dit M. Ben Mansour, ajoutant que la wilaya demandera «davantage de dessertes locales et même internationales, avec plus de capacité». Pour sa part, le Pdg de TAL, Belkacem Harchaoui, a indiqué que cette nouvelle ligne contribuera au développement économique de la wilaya et répondra aux besoins de la population en matière de transport aérien. Afin de faciliter les réservations et de s'approcher de la clientèle locale, 2 agences commerciales de Tassili Airlines ont été inaugurées, la première au niveau de l’enceinte aéroportuaire d’El-Bayadh, tandis que la seconde est au niveau de la gare routière du chef-lieu de la wilaya. Rencontrés durant ce vol inaugural, effectué à bord d'un appareil d’une capacité de 74 places, des passagers ont salué l'ouverture de cette desserte. «D'habitude, on fait 6 à 7 heures par route et parfois plus, aujourd’hui on a fait ce trajet en 1h15 avec confort et sécurité. C’est une bonne chose pour nous et pour les habitués de cette destination», a dit un jeune cadre.



Renforcement de la flotte



Selon M. Harchaoui, la compagnie a lancé récemment un appel d’offres international pour l’acquisition de 4 nouveaux appareils d'une capacité de 150 sièges chacun. La compagnie qui possède en toute propriété une flotte de 12 aéronefs de divers types, dont la capacité varie entre 37 et 155 sièges, assure, outre des lignes domestiques, 5 dessertes à l'international, exclusivement vers la France, (Paris, Strasbourg, Marseille, Nantes et Lyon).



Une desserte Alger - Nouakchott



M. Harchaoui a indiqué, à cette occasion, que la compagnie envisage d’ouvrir, durant le premier trimestre 2017, une nouvelle ligne internationale (Alger-Nouakchott via Tindouf). Le lancement de cette ligne fera suite aux orientations du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, qui a insisté récemment sur la nécessité pour TAL d'exploiter des lignes africaines. Pour rappel, TAL avait été créée en 1998, dans le cadre d’une joint-venture entre Sonatrach et la compagnie Air Algérie, avant de devenir une filiale à 100% du groupe pétrolier, depuis 2005. Avant de se lancer dans le transport régulier grand public, TAL transportait le personnel de Sonatrach et assurait des dessertes internationales réservées aux travailleurs de sociétés étrangères du secteur de l’énergie activant en Algérie.