Offensive contre Daech à Mossoul : L'armée lance la 2e phase

Les forces irakiennes ont lancé jeudi la 2e phase de leur offensive pour reprendre la partie orientale de Mossoul à l'organisation terroriste autoproclamée Etat islamique (EI, Daech) qui contrôle cette deuxième ville du pays depuis plus de deux ans, a annoncé un commandant. "La deuxième phase a été lancée pour libérer la (partie) orientale de Mossoul", a dit le lieutenant-général Abdelghani al-Assadi, des forces d'élite du contre-terrorisme (CTS). "Nos forces ont commencé à 07h00 (04H00 GMT) à progresser vers le quartier Al-Qods, et affrontent à présent l'ennemi qui résiste". Simultanément, les soldats irakiens avancent sur les fronts nord et sud, hors de la ville septentrionale de Mossoul, dernier bastion en Irak de l'EI qu'il occupe depuis juin 2014. Depuis le début de l'offensive le 17 octobre, les forces d'élite ont reconquis plusieurs quartiers de l'est de Mossoul et se rapprochent du Tigre, le fleuve qui traverse la ville, mais les terroristes continuent d'occuper la totalité des quartiers dans la partie occidentale de la cité. Mardi, le Premier ministre irakien avait assuré que les forces de sécurité avaient besoin de "trois mois pour éliminer" l'EI de Mossoul. Les forces gouvernementales, épaulées par la coalition internationale antiterroriste dirigée par les Etats-Unis, se heurtent à une forte résistance de l'EI. Et le groupe Daech continue aussi à perpétrer des attentats dans des zones d'où les forces armées l'ont délogé.