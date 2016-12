Dans la LUCARNE : L’argent pour le leader

Un club, aussi prestigieux soit-il, n’ira nulle part si ses «caisses» sont vides. L’argent rime aussi avec la performance. On peut même ajouter que les deux entités sont intimement liées. Il est impensable qu’un club puisse faire la différence au tour de lui dans une division d’élite s’il ne dispose pas de suffisamment d’argent pour parer au plus pressé, notamment satisfaire l’appétit insatiable des joueurs. Ces derniers, généralement, sont considérés comme de «gros salaires». Car, ce n’est pas n’importe qui va rejoindre une grande équipe. Si l’argent n’existe pas suffisamment, l’échec est quasi-sûr et le club peut même «piquer» du nez comme l’on dit en parlant d’un avion. Un club qui réunit cette indispensable condition ne peut que réussir et briguer allègrement la cime. Les autres ne peuvent que le regarder sans qu’ils puissent faire quoi que ce soit ou l’inquiéter dans son ascension fulgurante. C’est vrai qu’il existe aussi des cas où des clubs, en dépit de leur bonne santé financière, n’arrivent pas à sortir champion en championnat ou mettre la main sur la coupe d’Algérie. Cela dépend de plusieurs facteurs qui ne sont pas toujours faciles comme des désaccords entre les joueurs et leurs entraîneurs ou leurs directions respectives. Des clans qui peuvent surgir, à tout moment, au sein de l’équipe peuvent directement ou indirectement la performance finale d’un club donné. Toujours est-il, le MCA, en tant qu’exemple vivant du fait qu’il occupe les devant de la Ligue1 à la fin de la phase aller, n’est nullement à l’abri d’une «cassure» à venir. Car ce doyen des clubs algériens, malgré le fait qu’il possède de très bons joueurs qu’il aura recruté au prix fort, trouve un mal fou à se départir des difficiles passes sur le plan financier. La presse nationale avait même abordé la situation en long et en large concernant le volet financier du MCA. On avait même parlé que ce club vivait avec des dettes du fait qu’il a déjà consommé son budget 2016/2017. C'est-à-dire qu’il ne fait que quémander de l’argent pour bien arrondir les fins de mois. On entend même que des joueurs n’ont pas été payés jusqu’ici du fait que le club vivait à crédit et n’avait pas les ressources nécessaires pour «débloquer» ce qui peut l’être. Le premier responsable du club, Omar Ghrib, n’avait pas manqué de «tirer la sonnette d’alarme» et affirmer que les «caisses sont vides» et que «personne ne l’aide hormis le président de Sonatrach Mazouzi». C’est une façon de faire la différence entre les membres du CA du Doyen/SSPA et le président de Sonatrach, Mr Mazouzi. La direction de cette entreprise vient de réagir en acceptant d’apporter l’aide financière au club qui vient de remporter le titre honorifique de champion d’automne. De plus, il s’est qualifié comme une «lettre à la poste» aux quarts de finale de la coupe d’Algérie en disposant de la formation de Beni Douala (championnat national Amateur (groupe centre) (7à1). Ce club de qualité ne doit pas être abandonné à son sort et surtout d’éviter que la mésentente entre les membres du conseil d’Administration et le directeur général ne sont pas au beau fixe. C’est ce qui fait qu’il y’a eu des mésententes entre les deux parties. Ce qui a eu des répercussions sur le comportement de l’équipe en raison du manque d’argent. Il est clair que les mouloudéens avec cette décision de a direction de Sonatrach de renflouer les caisses du club ne peut que leur permettre de passer l’hiver au chaud, mais aussi de revenir bien requinquer sur tous les plans après le stage de Benidorm en Espagne. Le MCA est tout prés du but. Ce n’est pas le moment de s’arrêter en si bon chemin.

Hamid Gharbi