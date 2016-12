CS Constantine et MO Béjaïa : Clubs cherchent entraîneurs désespérément

Le CS Constantine et le MO Béjaïa, qui ont terminé dans la zone rouge la phase aller du championnat de Ligue 1 algérienne de football, cherchent des entraîneurs désespérément en vue de la deuxième partie de l'exercice pendant laquelle ils tenteront de sauver leur peau après leur élimination prématurée en coupe d'Algérie.

Cela fait déjà quelques semaines que les deux formations peinent pour engager un nouveau coach. Le CSC en particulier a vu défiler cette saison pas moins de trois entraîneurs, en attendant l'arrivée du quatrième. Pourtant, la direction du club a cru avoir enfin réglé ce problème en décrochant l'accord de principe d'Adel Amrouche, mais ce dernier a fini par se rétracter. L'ancien sélectionneur du Kenya et du Burundi ne s'est pas déplacé à Constantine mercredi comme prévu, un faux bond qui pousse les responsables du vieux club de Cirta de reprendre leur bâton de pèlerin, à la recherche d'un autre driver. Dans ce registre, le nom d'Abdelkader Amrani revient avec persistance dans les milieux des ''Sanafir''.

Le désormais ex-entraîneur de l'ES Sétif (Ligue 1, Algérie) était pressenti depuis déjà deux semaines pour prendre les rênes techniques du CSC, mais son peu d'engouement à renouer rapidement avec les stades a incité les Constantinois à écarter sa piste au profit de celle d'Amrouche.

Il se trouve que le MOB, qui vient de perdre les services de Youcef Bouzidi, son deuxième coach cette saison, est lui aussi sur les traces d'Amrani, un technicien qui avait offert aux ''Crabes'' leur seul titre national lorsqu'ils ont soulevé la coupe d'Algérie en 2015.Avant quelques jours de l'entame de la préparation de la phase retour, Constantinois et Béjaouis s'activent pour doter leurs formations d'un nouvel entraîneur. Le temps ne joue pas en leur faveur et sont censés faire le bon choix. L'avenir de leurs équipes parmi l'élite en dépend en grande partie.