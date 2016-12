ESS : Hamar "mécontent" du bilan de son club à mi-parcours

Le président de l’Entente de Sétif, Hacéne Hammar, a exprimé, jeudi, à l’APS, son mécontentement quant à la copie rendue par les siens durant la phase aller du championnat de Ligue1 mobilis de football. Loin d’être satisfait du bilan à mi-parcours de l’ESS pour la saison 2016-2017, Hacène Hammar s’est dit déçu des résultats obtenus jusqu’alors, eu égard de la qualité de l’effectif et des moyens mis à disposition. "En plus d’avoir confié la barre technique à Amrani , que nous considérons comme l’un des meilleurs entraineurs sur la scène nationale, l’effectif de l’ESS, est de qualité et n’a absolument rien à envier à celui des autres cadors du championnat" a-t-il expliqué, Il a, dans ce sens affirmé : "nous aurions pu atteindre les 32 points que nous nous sommes fixés pour la phase aller, mais nous avons perdu trop de points en cours de route pour des raisons impardonnables à ce niveau là, à l’exemple des deux contre-performances enregistrées contre la JS Saoura et le RC Relizane et des nuls concédés à domicile contre la JS Kabylie et le MC Oran. En dépit de ces résultats défavorables l’ESS a terminé la phase aller à la quatrième place avec 25 points ex-aequo avec l’Olympique de Médéa, a-t-il ajouté avant de poursuivre "nous allons œuvrer à rattraper durant la seconde partie de la saison , tout en gardant en ligne de mire nos objectifs de finir le championnat à une place honorable et aller le plus loin possible en coupe d’Algérie".