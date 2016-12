Coupe d'Algérie (1/8e de finale) : Le CRB et le NAHD in-extrémis, l'USMH éliminée

L'acte 2 des huitièmes de finale de la coupe d'Algérie se sont poursuivis avec la préservation, quelque peu, de la logique. Néanmoins, au stade Boumezrag de Chlef, à huis clos, les Chélifiens l'ont appris à leurs dépens, puisque l'avantage du terrain et même la différence de palier n'ont pas pesé dans la balance.

En effet, la formation tébessie qui évolue en championnat Amateur (groupe Est) a été tonitruante en venant à bout d'une équipe chélifienne méconnaissable. D'ailleurs, ce sont les Canaris de la ville de Tebessa, drivés par Ghessouna, qui avaient ouvert en premier le score avant que les locaux, qui avaient souffert de l'absence de leur public, n'égalisent sur une réalisation signée Attafen à quelques secondes de la fin du premier half. En dépit de la volonté des uns et des autres, les prolongations devenaient alors inévitables.

Les camarades de Messaoud eurent l’occasion de prendre l’avantage lorsqu’ils obtiennent un penalty qui sera dilapidé par Melika (94’).Tout s'est décidé dans ce laps de temps, puisque les locaux ajouteront un deuxième but par Messaoud sur penalty (deux penaltys de suite) (104’). Les poulains de Bouzidi croyaient avait fait le plus dur, mais ce n’était que partie remise, puisque les visiteurs bénéficieront, eux aussi, d’un penalty qui sera transformé par Bendjadda (106’). Les tebessis continueront dans leur lancée et prennent le dessus par Amri avant que Habbal, dans le temps additionnel, ne « tuent » le match. Ce n’est pas facile de voir une équipe du palier inférieur battre une équipe de Ligue2 dans son propre fief. L’USTebessa est parvenu lors de la précédente était parvenue en demi-finale où elle fut stoppée par le MCA sur le score de 3à0. Au stade du 20-Août de Bordj Bou Arrérridj, le CABBA et l’USMH ont convié les présents à une empoignade très disputée devant un public record formé des supporters des deux équipes. En dépit de la «grosse pressée» imposée par les poulains de Boualem Charef, les bordjis ont profité de leur réalisation signée par Benachour pour se qualifier pour le prochain tour aux dépens d’une très bonne équipe harrachie. Ce sont les caprices de «dame coupe».

Au stade de Saïda, le MCS a donné vraiment des sueurs froides aux belouizdadis qui les ont acculés jusqu’aux tirs au but qui avaient fini par sourire aux rouge et blanc. Les saidis étaient à plusieurs reprises en position favorable, mais le gardien Salhi sera toujours là pour maintenir les siens qui finiront par l’emporter aux TAB (6/5). Dans le temps règlementaire, ce sont les Belouizdadis par Niati qui avaient marqué en premier avant que Zahzouh n’égalise de prés. Globalement, le CRB a mérité sa qualification.

Au stade de Dar El Beida, le match PAC-NAHD n’a pas connu de but en raison du fait qu’il était «fermé». On ne se faisait pas de cadeaux. Certes, les deux équipes eurent beaucoup d’occasions de scorer, mais les deux gardiens seront toujours là pour annihiler. Aux tirs au but, la chance a été favorable aux nahdistes grâce à un Doukha, très bien inspiré, ont composté leur billet pour le prochain tour (3/3).

Les huit qualifiés sont : MCA, JSK, ESS, USMBA, USTébessa, CRB, NAHD, CABBA.

Hamid Gharbi