Michel Dessuyer (entraîneur de la Côte d’Ivoire) : "On défendra notre titre au Gabon"

Le sélectionneur de l’équipe nationale ivoirienne de football, championne d'Afrique en titre, Michel Dussuyer, a soutenu, mercredi dernier, à Abidjan, que l’objectif principal à la coupe d'Afrique des Nations (Gabon-2017) est de " défendre le titre qui a été brillamment acquis en 2015".

Le sélectionneur des Eléphants s’exprimait lors d'une conférence de presse au cours de laquelle, il a dévoilé une liste de 24 joueurs qui doivent prendre part au stage de préparation d’Abu Dhabi (Emirats arabes unis) en prélude à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2017) qui se tiendra au Gabon du 14 janvier au 5 février 2017. "Il s’agit de défendre le titre brillamment acquis en 2015. Ce n’est pas une tâche facile. Il y a des postulants, de très belles équipes qui aspirent gagner le titre.

On va se battre, on a des armes pour aller le plus loin possible", a estimé Michel Dussuyer. Pour le coach des Eléphants, ce vœu passe par la phase de poules qu’il faudra bien négocier. "Quand on monte un escalier et qu’on veut aller tout en haut, on commence par regarder les premières marches pour ne pas tomber (à) cette première marche c’est les poules", a fait savoir le sélectionneur ivoirien. Sur le choix de joueurs constitués essentiellement d’internationaux, le successeur d’Hervé Renard qui a remporté la dernière CAN avec les Eléphants dit comprendre les aspirations du public ivoirien. "Je comprends toutes les sensibilités, je comprends que certains veulent voir plus de joueurs locaux. Moi aussi (à)", a-t-il partagé, arguant qu’il a fait "des choix sportifs". "C’est des choix que je fais, des choix sportifs (à) ça fait des mois que je travaille à constituer un groupe au fil des matchs (à) ce groupe s’est modifié, enrichi, et a donné satisfaction. Cette liste s’inscrit sur des bases de continuité avec des joueurs de qualité", a expliqué le coach. Sur la présence sur cette liste du milieu offensif de Crystal Palace (Angleterre), Wilfried Armel Zaha, l’entraîneur a révélé que le joueur "a manifesté le désir de choisir la sélection nationale ivoirienne. On s’en réjouit, c’est un très bon attaquant". Les Eléphants affronteront en match de préparation successivement la Suède (le 8 janvier) et l’Ouganda (le 11 janvier). La sélection ivoirienne de football, fait partie du groupe (C) de la CAN 2017 au sein duquel figurent le Maroc, la République démocratique du Congo et le Togo. Pour son premier match, les Ivoiriens affronteront le Togo le 16 janvier prochain à Oyem, la quatrième ville gabonaise.