Riyad Mahrez la surprise du PS Germain

L'international algérien Riyad Mahrez serait une des surprises de Paris Saint-Germain, Ligue 1 du football français, au mercato estival, rapporte le site FOOTsur7, citant The Sun. Selon la même source, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi et son directeur du football, Patrick Kluivert veulent de grands noms l’été 2017, et Riyad Mahrez serait déjà sur les tablettes parisiennes comme l’un des gros coups à réaliser absolument. D’après les dernières informations du Sun, le joueur de Leicester City serait la grande priorité du Paris Saint-Germain en cas d’échec de la piste menant à l'international brésilien de Liverpool FC, Philippe Coutinho. Avec les incessants pépins physiques de Javier Pastore, Unai Emery aimerait recruter un véritable meneur de jeu pour renforcer son effectif. Mais le dossier de l'international algérien, précise la même source, ne sera activé, qu'en cas d'échec de la première priorité du club parisien, qui est le meneur brésilien. Pour le site FOOTsur7, Riyad Mahrez (25 ans), en difficulté avec Leicester City cette saison, pourrait se laisser convaincre par un nouveau challenge l’été prochain. Joueur de premier plan, l'Algérien possède toutes les qualités pour devenir un élément incontournable du PSG où il pourrait mettre un terme à son bail, qui court avec Leicester City jusqu’en 2020, pour revenir en Ligue 1 française. Riyad Mahrez sera certainement présent parmi les vingt-trois (23) joueurs des Verts retenus pour la phase finale de la CAN-2017 au Gabon (14 janvier-5 février). La liste définitive des 23 joueurs algériens retenus pour l'édition-2017 de la CAN sera communiquée lundi prochain par le sélectionneur Georges Leekens.