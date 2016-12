Equipe nationale de football : La liste des 23 pour la CAN annoncée lundi

Le sélectionneur national animera une conférence de presse, lundi au stade du 5-Juillet. Lors de cette rencontre avec les médias,

le technicien Belge annoncera la liste des 23 joueurs retenus pour la Coupe d’Afrique des Nations, prévue du 14 janvier au 5 février 2017, au Gabon.

Pour rappel, Georges Leekens avait déjà communiqué une liste élargie de 32 éléments susceptibles de faire partie des Verts en prévision de la campagne africaine. Le jour même, la sélection nationale, dont le staff technique vient d’être renforcé par l’arrivée de l’ancien international Bouguerra, entamera son stage de préparation pour le rendez vous continental, au Centre technique de Sidi Moussa. Ce regroupement d’une dizaine de jours environ sera ponctué par une double confrontation amicale face à la Mauritanie. La première rencontre aura lieu le 7 janvier au stade MustaphTchaker de Blida. La seconde, qui n’a toujours pas été confirmée par la FAF se déroulera le 10 du même mois au CNT de Sidi Moussa, par contre. Les Verts s’envoleront le lendemain de cette partie amicale pour le Gabon à bord d’un vol spécial. A noter que Mahrez pourrait rater le match du 7 janvier prochain. En effet, l’attaquant de Leicester City se déplacera, en compagnie de Raouraoua, à Abuja (Nigéria) pour assister à la cérémonie du ballon d’Or Africain pour lequel il est nominé avec l’Egyptien Salah et le Gabonais Obameyang. Pour rappel, l’Algérie évoluera dans le groupe «B» lors de cette CAN 2017, en compagnie de la Tunisie, du Zimbabwe et du Sénégal. Les coéquipiers de Brahimi débuteront la compétition le 15 janvier prochain face aux Warriors, avant de retrouver les Aigles de Cartage le 19 et les Lions de la teranga le 23. En en croire les propos du président de la fédération et du sélectionneur national, l’EN vise pas moins que la demi finale dans cette compétition.

Rédha M.