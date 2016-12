Maintient du carnet vaccinal

Devant les réticences vis-à-vis du vaccin combiné Pentavalent, observées chez les parents et les prestataires de la vaccination, le comité national des experts de la vaccination, après évaluation de la situation au regard des données nationales et internationales, notamment, l’avis du comité consultatif mondial de la sécurité vaccinale de l’OMS, a considéré que «cette situation est de nature à compromettre le résultat acquis aussi bien en termes d’adhésion de la population qu’en termes de couverture des populations cibles.»

Il considère aussi que «tout recul de la vaccination constitue un risque important de résurgence de maladies mortelles évitables,» estimant ainsi que «dans l’attente des résultats de l’enquête, le principe de précaution doit être maintenu pour faire face aux réticences préjudiciables au programme élargi de vaccination.»

A ce titre, le comité recommande que le nouveau calendrier vaccinal soit maintenu dès lors que les événements graves observés n’ont aucun rapport avec la nature de ce calendrier.

«D’autre part, le vaccin anti-pneumococcique 13 valences utilisé est maintenu,» souligne le ministère qui précise que «ces mesures revêtent un caractère provisoire dans l’attente des résultats de l’enquête.»

Le ministère de la Santé rappelle que «les vaccins du calendrier national de vaccination sont pré-qualifiés par l’OMS et obéissent aux critères d’efficacité et d’innocuité.»

Il rappelle aussi que «la vaccination demeure une priorité de santé publique et que le programme élargi de vaccination, du fait de l’adhésion de la population et des professionnels de la santé, a permis d’éliminer et/ou d’éradiquer la plupart des maladies transmissibles prévalentes mortelles de l’enfant.»