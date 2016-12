REGARD : Au rythme de l’année 2016

Une année, jour pour jour, s’est écoulée, non sans laisser des traces, sur nos comportements, nos habitudes et même nos relations avec notre environnement dynamique mais aussi statique. Des événements riches, en couleurs, des hauts et des bas étaient là et méritaient d’être suivis par notre regard. 365 jours sont passés et une multitude de faits sociaux et de phénomènes qui ont marqué, de manière certaine, notre quotidien et nous ont interpellés, tout au long de l’année, pour dénoncer, critiquer, parfois encourager d’autres, des comportements et des avancées spectaculaires dans certains domaines lesquels ne pouvaient nullement échapper, à notre champ de vision. En effet, notre regard s’est baladé, dans les quartiers, les rues et un peu partout, pour revenir avec des images vivantes. Nous avons relevé, une chose est sûre, cette mutation de la société et son empreinte sur notre mode de vie et nos gestes les plus élémentaires. L’incivisme, l’agressivité et la violence, le tabagisme dans les lieux publics, l’absentéisme dans les entreprises, mais aussi la solidarité, la réhabilitation de la question environnementale, ces Algériens qui se sont distingués, lors de leur participation à des manifestations culturelles, comme c’était le cas de l’écolier de Constantine Mohamed Ferah Djeloud, primé par l’Emir de Dubaï, en personne, sans oublier l’arrivée de la 4G qui a coup sûr, fait le bonheur des Algériens, notamment les amateurs des téléchargements de documents volumineux. Il faut dire que les sujets d’ordre social ne manquent pas et ce n’est qu’un petit éventail de tous les phénomènes auxquels nous ne pouvions rester indifférents ou insensibles. Sans préjugés, encore moins, une quelconque attention de donner des leçons de moral ou de verser dans le négativisme à outrance, Regard est parti du seul principe, celui d’informer.