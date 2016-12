Ephémérides 2016 Société

L’année 2016 prend fin aujourd’hui à minuit. C’est l’occasion de revenir sur les principaux faits marquants, traités dans notre rubrique Société durant ces douze derniers mois.

Plusieurs thèmes de société majeurs ont été traités par notre rubrique qui revient sur l’étendue des activités sociales liées à la solidarité, la santé, la prise en charge des personnes âgées et aux besoins spécifiques, la place de la femme dans la société… ainsi que les «fléaux sociaux » qui occupent une place croissante dans les préoccupations de la population algérienne. Notre rubrique a soulevé ainsi la multiplication des actes de violence à l’égard des enfants et à l’intérieur des établissements scolaires.

Enlèvements assassinats d’enfants, mendicité, délinquance, toxicomanie … Ces phénomènes sociaux et bien d’autres qui suscitent débats et commentaires ont été également abordés dans notre rubrique. Nous essayons de relater les principaux thèmes abordés durant l’année selon l’ordre chronologique.





Janvier

Prise en charge des personnes aux besoins spécifiques



• Un espace de plaisance pour les personnes aux besoins spécifiques, a vu le jour dans la commune de Bab El Oued. Ce projet facilite la circulation des handicapés moteurs et leur permet ainsi l'accès aux trottoirs.

De un autre côté, les malvoyants ont bénéficié pour la même période d’un centre de formation en braille adapté pour la prise en charge de la formation des logiciels d’édition en braille et accès à Internet. Installé à Mohammadia (Cinq Maisons) à Alger, ce centre est ouvert au profit 1.500 élèves, 2.300 étudiants, professeurs, et 30 formateurs. Un petit pas pour la technologie, mais un grand pas contre le handicap.



Incendie dans un bungalow à Zeralda Sept morts et un blessé



• Un incendie qui s’était déclaré en janvier dernier à 2 heures du matin dans un bungalow du complexe touristique Azur de Zeralda (ouest d'Alger) a fait sept morts et un blessé atteint de brûlures dont deux femmes. Suite à cet incendie qui a ravagé un bungalow (khayma ), d'une superficie de 200 m², d'importants moyens humains et matériels, composés de sept engins d'incendie et dix ambulances ont été mobilisés par les éléments de la Protection civile qui ont éteint l'incendie à 3h50, est-il précisé. Sur les lieux, le colonel Abdelhamid Kerroud, chef de service communication de la Gendarmerie nationale, nous a affirmé qu’ «il s’agit d’un affrontement entre jeunes dont les faits ont débuté peu avant minuit et ont duré jusqu’à trois heures du matin». Il a précisé, à cet effet, les causes de la bagarre qui s’expliquent par «un malentendu qui existait auparavant entre les deux parties.»



Février



Chiens errants et plusieurs foyers de rage recensés à Blida



• Un autre thème a été soulevé en février, il s’agit de plusieurs foyers de rage enregistrés à travers différentes régions de Blida. Cette question a été prise en charge par une campagne de vaccination contre la rage en appelant les éleveurs à vacciner leurs chiens de garde et celle d’éradication des chiens errants menaçant la sécurité des citoyens, dont les écoliers notamment.



Ouverture d’un centre de traitement des hémophiles à Béni-Messous



• Un nouveau centre de traitement de l’hémophilie (CTH) a été inauguré, au CHU de Beni Messous à Alger. Subventionné par Bayer ce centre aux normes internationales, ce projet s’inscrit dans la stratégie de partenariat durable entre Bayer Algérie et les différents acteurs de la santé, ainsi que dans la politique mondiale de Bayer pour le soutien de l’hémophilie à travers la mise en place de cellules de soins, spécialisées, dans la prise en charge de la maldie, en offrant les aménagements, les équipements et les formations nécessaires à cet effet.



Mars

Erreurs médicales, plus de 500 plaintes déposées par an



• Le phénomène des erreurs médicales qui se multiplient en Algérie a été traité dans notre rubrique. La LADDH estime que le moment est venu d’édicter une loi réglementant le travail au sein des hôpitaux et de regarder ce qui s’y passe réellement. Pour ce faire, un projet de loi sur la responsabilisation médicale s’impose selon la LADDH, qui exige des autorités cette démarche au vu du nombre effrayant de dossiers relatifs aux erreurs médicales au niveau de la justice.





Autorité à l’école, la place

de la sanction dans l’éducation



• Souvent les sanctions établies par les enseignants développent chez l’élève un sentiment d’injustice car elles sont prononcées sous l’emprise de la colère. Dans cet article, notre journaliste s’est approchée des pédagogues et des psychologues qui estiment qu’une sanction doit être éducative quand elle marque la personne sanctionnée... Cela l’implique à participer activement à l'élaboration des règles de vie pour parvenir à exercer son esprit critique au sujet de son propre comportement et de celui du groupe et qu’à l’occasion elle réfléchisse sur son acte et ses conséquences… ce qui l’amènera à modifier son comportement.



Avril

Un plan national pour la prise en charge des maladies rares



• A l’occasion de la journée internationale des Maladies rares les spécialistes ont appelé à l’installer d’un comité national interministériel pour l’élaboration d’un plan national dans lequel l’ensemble des acteurs doivent intervenir dans le dépistage et la prise en charge des maladies rares. On compte 63 types de pathologies de ce genre qui comptabilisent plus de 10.000 malades. Et sur les 8.000 maladies rares, il y a 200 qui sont connues et à peine 100 qui sont traitées.





Projet de Loi sur la protection de l’enfance

Les associations plaident pour plus de précisions



• La question de la protection, telle qu’elle est élaborée par le nouveau texte, interpelle les associations en charge de l’enfance qui tout en saluant le contenu du projet émettent quelques réserves. Ainsi, la Forem estime que «Si l’initiative en elle-même, de mettre en place un instrument de protection, constitue une avancée, le contenu reste, cependant, à améliorer». Selon M. Mostefa Khiati «100 articles sur les 150 du projet sont consacrés à l’aspect pénal soit aux infractions commises par l’enfant. Or, ce que nous demandons, c’est un code de l’enfant qui prend en charge tous les problèmes auxquels sont confrontés les enfants. Les enfants nés sous X, ceux qui sont dans la rue, le travail des enfants, la cybercriminalité, la justice pour mineurs… autant de volets que cet avant-projet n’a pas pris en charge» estime le président de la Forem.



Mai

Protection et préservation de l'environnement

Les stratégies d’application de la loi



• Le classement de l’Algérie en matière de protection de l’environnement a été soulevé dans nos colonnes… Notre pays qui occupe la 42e place sur les 153 pays étudiés, est placé premier dans le monde arabe et deuxième en Afrique, selon un classement établi par des chercheurs américains de l’Environnement en s’appuyant sur des mesures comme la qualité de l’air, de l’eau, de la biodiversité, des contraintes sur les écosystèmes, des traitements des déchets et de la gouvernance de l’environnement.



L’éducation inclusive un droit fondamental



• Le renforcement des capacités de plaidoyer pour la promotion des droits et l’égalisation des chances des personnes en situation de handicap en Algérie a été évoqué dans notre rubrique, et ce, à l’occasion de la journée nationale des Personnes aux besoins spécifiques.



Juin

Gestion du milieu et développement durable



• Il a été question des quatre programmes inscrits au titre de la coopération algéro-allemande. Il s'agit de la gouvernance environnementale et biodiversité (GENBI), la gestion des déchets et économie circulaire (Pro-DEC), l'adaptation au changement climatique, et l'innovation Développement durable Entreprenariat Emploi (IDEE).





SOS Femmes en détresse-Santé-Sud



• La promotion de l'accès des mères célibataires aux droits fondamentaux et le développement de leur émancipation économique et sociale, ainsi que leur insertion socioprofessionnelle, tels sont les principaux objectifs visés par l'action proposée par l’association Santé Sud en partenariat avec l’association SOS Femmes en détresse, Réseau AMEN Enfance Tunisie et l’association marocaine INSAF. C’est un thème qui a été traité dans nos colonnes et qui a mis l’accent sur le nombre naissances hors mariage qui sont de 7.000 en Algérie contre 1.600 en Tunisie et 30.000 au Maroc.



Juillet

Balade en robe kabyle à Alger

Une façon de fêter le début du printemps



• Les Algéroises ont fêté l'arrivée du printemps avec des couleurs vives. Elles ont porté des robes kabyles pour une balade dans la capitale parées de tenues berbères.

Après la journée en haïk à Alger, une autre manifestation a eu lieu en visant à faire revivre nos traditions avec cette robe ancestrale qui a su traverser les âges, et qui a d'ailleurs inspiré un grand nombre d'artistes, de poètes ou de peintres.



Lancement de l’opération de nettoyage des plages

Des casques verts sur le littoral algérois



• Les autorités locales de la wilaya d’Alger ont pris les devants en lançant une vaste campagne de nettoyage des plages dans les communes côtières. L'opération a concerné plusieurs plages.



Août

Accidents de route « Tolérance zéro » face aux contrevenants



• La Commission nationale consultative pour la promotion et la protection des droits de l'Homme (CNCPPDH) a incité les pouvoirs publics à s'atteler "avec force et conviction" à l'instauration "effective d'une tolérance zéro" aux contrevenants aux dispositions du code de la route.



La Mendicité, un phénomène qui a pris de l’ampleur



• Le fléau de la mendicité qui a pris une ampleur, pour des raisons bien plus différentes que celle qui poussait une personne à mendier a été également traité dans notre rubrique. Il s’agit notamment de la présence d’hommes, de femmes, parfois accompagnés d’enfants, et d’étrangers, notamment de nationalité malienne, qui sont venus gonfler les rangs, sur les trottoirs ou à l’entrée des commerces et qui renvoie, de prime abord, une image insoutenable qu’il faudrait impérativement «corriger».



Septembre

Constructions inachevées, véritable plaie dans le tissu urbain



• Un délai a été fixé par le ministère de l'Habitat… Août 2016, est la date butoir, au delà de laquelle toute construction non conforme aux normes urbanistiques et dont la situation n'aura pas été régularisée, sera démolie. C’est ce qui a été relevé dans nos colonnes tout en insistant sur ces désagréable constructions inachevées véritable plaie dans le tissu urbain de nos citées, qui défigurent nos villes.



Forum des Femmes Parlementaires



• Cette rencontre de haut niveau se veut une mise en œuvre de la Déclaration d’Alger issue de la Conférence internationale qui s’est tenue en 2013 et qui a proposé 12 recommandations. Pour rappel, cette déclaration consensuelle réaffirme l’attachement aux principes de justice, d’égalité des droits et des chances tout en considérant qu’il est impossible d’atteindre un haut degré de développement sans une participation efficace des femmes et leur implication à tous les niveaux décisionnels de la vie sociale, économique et politique.



Octobre

Octobre rose lutte contre le cancer du sein…

Bilan et perspectives



• Comme chaque année le mois d’Octobre qui a été choisi il y a une trentaine d’année pour devenir un moment fort de lutte contre le cancer du sein qui commençait à faire des ravages parmi les femmes dans le monde, nos journalistes ont assuré plusieurs couvertures sur les journées d’information et de sensibilisation qui ont été lancées à travers l’ensemble du territoire national.



La drogue en milieu scolaire



• Nos colonnes ont été consacrées à l’enquête réalisée par le CENEAP en partenariat avec le ministère de l’Education nationale, l’Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie, a organisé hier, en conjointe collaboration avec le réseau MedNET du Groupe Pompidou, Conseil de l’Europe.



Novembre

Persistance des parkings illicites…



• Les délinquants imposent leurs propres lois et ce malgré les opérations de lutte contre les parkings sauvages qui a été menée depuis de longues années. Notre journaliste a mis l’accent sur ce phénomène qui prend de plus en plus d’ampleur à travers l’ensemble du territoire de la capitale. Visiblement, aucun quartier, ruelle ou encore artère de notre belle ville n’a pu échapper à ce genre d’activité informelle.



Violences faites aux femmes



• Lancement d’une étude sur l’ampleur du phénomène en 2017. Notre journaliste s’est approchée du ministère de la Solidarité nationale et de la Famille et a été informée du lancement, en 2017, d'une étude sur la prévalence de la violence à l'égard des femmes en Algérie. Cette étude qui sera réalisée en partenariat avec le FNUAP, devra cerner les aspects "quantitatifs et qualitatifs" pour recueillir le "maximum d'informations" sur le phénomène de la violence faite aux femmes.



Décembre

Scandale du médicament « RHB »



• Le produit «RHB» a occupé nos colonnes et ce suite aux cas d’hyperglycémie qui ont été enregistrés chez des diabétiques qui ont renoncé à leurs traitements habituels pour prendre ce produit «RHB», qui n’est qu’un complément alimentaire selon le ministre de la Santé, qui a appelé les diabétiques à se conformer aux recommandations de leur médecin. M. Boudiaf a indiqué que ce produit «n'est pas un médicament, mais un complément alimentaire, car ne répondant pas aux conditions requises par la réglementation concernant les produits pharmaceutiques», à savoir les analyses et les expériences cliniques avant l'enregistrement et l'autorisation de distribution.





Affaissement de terrains à Ben Aknoun



• 11 blessés légers âgés entre 10 et 50 ans, et 5 voitures engloutis dans l’affaissement, suite aux pluies diluviennes qui sont tombées sur Alger et qui ont provoqué un glissement de terrain sur l'autoroute au niveau de Ben Aknoun vers la direction de Zéralda.





Questions sociales



Plusieurs dossiers ont été traités par notre rubrique société. Il s’agit entre autres des opérations de relogement sous le titre «Quand Erahla hante les jours et les nuits des résidents», des promotions immobilières sous le titre «Quand le bonheur des uns fait le malheur des autres» et du gaspillage du pain «Entre gâchis et mauvaise qualité»...

Nos journalistes se sont déplacées au niveau des bidonvilles et des différents quartiers de la capitale pour traiter ces thèmes sous tous leurs angles.