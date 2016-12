COMMENTAIRE : impérieuses réformes

L’actualité économique de l’année 2016 a été marquée par de nombreux événements. La réunion de l’OPEP et le Forum d’affaires africains, tenus à Alger, sont les deux événements phares, qui ont permis à l’Algérie de jouer un rôle majeur sur la scène économique régionale et internationale. Au plan local, le gouvernement a été confronté à la tâche délicate de relancer une croissance modérée dans un contexte d’incertitude lié, surtout, à la chute des prix de l’or noir et à la complexité de l’économie mondiale, marquée par un ralentissement des grandes économies, notamment chinoise. Pour le gouvernement, c’est une période cruciale durant laquelle les défis devront être surmontés, tout en engageant une série de réformes impérieuses. Malgré une conjoncture qui demeure morose, le gouvernement affiche un ton résolument optimiste dans ses prévisions pour 2017. Les difficultés actuelles pèsent bien sûr sur les investissements, mais la loi de finances pour 2017 prévoit des mesures qui devraient avoir des incidences positives sur toute l’économie. Sur le plan fiscal, il est prévu la simplification et la décentralisation des décisions et l’application d’allègements fiscaux sur les capitaux réinvestis. En effet, dans le cadre de loi de finances, le gouvernement a adopté une stratégie dont les volets allient des mesures budgétaires et structurelles pour remettre l’économie nationale sur la voie d’une croissance soutenue et plus sûre. Celle-ci demeure la première priorité, et le gouvernement a affermi son engagement de soutenir le développement économique en prenant plusieurs mesures importantes, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau modèle de croissance qui repose sur des efforts pour rééquilibrer l’économie autour de la diversification, dont la relance de l’industrie constitue une priorité. Pour ce faire, les entreprises et les investisseurs bénéficient davantage de facilités et d’un climat des affaires favorable.

Les mesures de la loi de Finances pour 2017 visent à augmenter considérablement les ressources de l’Etat et, surtout, en consolidant le rôle des entreprises, qui devraient, désormais, bénéficier d’une liberté économique plus large et d’une plus grande transparence et clarté dans la législation, notamment dans le cadre du nouveau code des investissements. A maintes occasions, le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a rassuré quant à la détermination des pouvoirs publics à faciliter davantage l’investissement. Il convient de rappeler les instructions données aux walis pour lutter contre la bureaucratie qui entrave l’affectation du foncier industriel, ce qui constitue une entrave à l’investissement. Il a réitéré que les dispositifs sociaux et de solidarité seraient préservés, mais que les réformes économiques s’avèrent inévitables, tout en avançant que l’essentiel des investissements devrait être financé en dehors du budget de l’Etat, tout en soulignant qu’un modèle de croissance économique nécessite l’adoption d’un certain nombre de réformes.

Farid Bouyahia