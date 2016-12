Rencontre FLN-El-Islah : Pour un « Front intérieur solide »

Le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbes, a rencontré, hier à Alger, le secrétaire général du Mouvement El-Islah, Filali Ghouini, dans le cadre de ses rencontres périodiques concernant son initiative pour la constitution d'un «Front intérieur solide». Dans une allocution à cette occasion, M. Ould Abbes a indiqué que les deux partis ont en commun «la ligne nationale visant la constitution d'un Front national pour faire face aux dangers extérieurs qui guettent le pays et concrétiser le contenu du message du Président de la République à l'occasion du 62e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre, qui avait affirmé la nécessité de construire un front intérieur solide». M. Ould Abbes a estimé que l'Algérie «est visée par son ennemi traditionnel», appelant «à la prudence et à la vigilance face à toutes les tentatives visant à déstabiliser la pays».

Le secrétaire général du parti FLN a salué, dans ce contexte, «la politique clairvoyante initiée par le président de la République depuis 1999» se félicitant du contenu de la nouvelle Constitution pour «protéger l'Algérie de toutes les perturbations». Evoquant l'entretien qu'il a eu avec l'ancien président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Bouguerra Soltani, le SG du FLN s'est dit prêt à rencontrer d'autres personnalités, à l'instar du SG du Rassemblement national démocratique (RND), Ahmed Ouyahia, et du président du MSP, Abderrezak Mokri. Pour sa part, M. Ghouini a qualifié cette rencontre de «particulière», estimant qu' «un consensus national avec une large base populaire constitue la meilleure solution pour prendre en charge les problèmes posés». Il a appelé, dans ce sens, à «renforcer le front interne pour éviter au pays tous les dangers qui le guettent». APS