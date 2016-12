Dans la LUCARNE : La révérence des deux derniers « cendrillons »

La coupe d'Algérie avait toujours été "capricieuse", faisant dire, dans la foulée, à quelques spécialistes qu'elle choisissait même ceux qui accèdent au prochain tour et ceux qui passent à la "trappe". C'est presque une "madone" avec une vie un peu exceptionnelle avec des sentiments et même des penchants. En fait, ce ne sont que des élucubrations de ceux qui accordent un "pouvoir" extraordinaire à cette "dame" qui n'est que fictive, pour ne pas dire figée, comme le montre le trophée réservé au vainqueur qu'il brandira lorsqu'il remportera la finale prévue au mois de mai prochain. Après le déroulement de la première partie des rencontres des huitièmes de finale de la coupe d'Algérie, on peut dire, qu'une fois n'est pas coutume, la logique globalement a été plus ou moins respectée. Il est vrai qu'il y avait deux plats parmi les quatre proposés qui étaient des plus équilibrés. Car quatre formations appartenant à la première division (Ligue1) se sont rencontrées. Par conséquent, ce qui peut résulter de ces empoignades ne peut être considéré que comme logique. De plus, et quel que soit le vainqueur, on ne peut crier au scandale, du fait qu'il s'agit d'une explication entre pensionnaires du même palier. C'est vrai et malgré le fait que les Rouge et Noir avait eu en face d'eux une équipe de la Ligue1, on peut faire une entorse à la réthorique habituelle et dire que l'USMA, un habitué de la coupe d'Algérie pour l'avoir remportée à 8 reprises, à l'instar du MCA et de l'ESS —ils possèdent le même nombre de trophées—, avaient plus de chance de passer. Malgré cela, on ne peut aucunement enlever au mérite des gars de la Mekerra qui se sont battus avec leurs "armes" pour accéder au prochain tour, eux qui sont animés par le sentiment noble de faire plaisir à leurs fans. Lors de l'édition précédente, au stade 5-Juillet, les Abassis ont été battus suite à une erreur technique commise par le NAHD. Cette fois-ci, ils veulent, peut-être, prendre leur revanche sur le sort. Ceci dit, à Tizi-Ouzou, JSK-NASR El Fedjoudj était des plus déséquilibrés au niveau, du moins, des paliers. Une équipe de Ligue1 contre une autre de l'inter-régions (groupe Est). Sur le terrain, cependant, les spécialistes n'ont pas remarqué la moindre différence. Pourtant, la JSK jouait devant son public et surtout dans son

« jardin ». Ces deux facteurs qui auraient pu être, en soi, décisifs, n'ont pas tellement pesé dans la balance. Certes, à six minutes de la fin du match, Boulaouidet sauve la face, mais cela n'empêche pas que les observateurs sont en train de constater que quelque chose a vraiment changé dans notre football. En effet, le nivellement par le bas est une certitude. Elle peut aussi expliquer que les joueurs composant l'élite ne sont pas ceux qui auraient dû être choisis pour jouer dans la division supérieure. Ils sont loin du compte, puisqu'ils n'arrivent pas à les mettre sous le boisseau. Techniquement, les joueurs issus des catégories inférieures n'ont rien à envier à ceux de la Ligue1. Ils sont même meilleurs. On a même remarqué cela lors du match, à Bologhine, entre le MCA et l'US Beni Douala. Certes, deux divisions séparent les deux larrons, mais cela ne peut tout justifier à la bonne prestation des camarades de Zeghnoun, celui qui a sauvé l'honneur des siens. C'est vrai que sur le plan du résultat technique, on ne peut pas dire qu'il y a photo. Néanmoins, techniquement, cette équipe de Beni Douala n'a nullement été ridicule comme le montre le but qu'elle a inscrit. Il a été très bien organisé aussi bien dans son orchestration que dans sa finition. Ce but a montré qu'avec une meilleure préparation et aussi une bonne organisation, on peut aplanir les différences entre paliers. C'est déjà cela de gagné et les "petits" d'hier peuvent devenir les grands d'aujourd'hui.

Hamid Gharbi