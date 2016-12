PAC 0 – NAHD 0 (NAHD vainqueur aux tab 6-5) : Paradou séduit, Nasria se qualifie

Dans un match disputé de bout en bout, où les deux équipes se sont défoncées sans répit, le Nasr Hussein-Dey s’est qualifié aux quarts de finale de la coupe d’Algérie au terme de la série des tirs au bus (6-5). En effet, les deux équipes n’ont pas réussi à se départager au terme du temps réglementaire, puis aux prolongations, qui n’ont apporté aucun changement au tableau d’affichage. La partie, suivie par un public appréciable et qui s’est déroulée dans une bonne ambiance, a vu un engagement total des deux formations. Le Paradou Athlétique Club a séduit par son beau jeu en mouvements, basé sur des passes courtes et rapides. Il a donné du fil à retordre à l’arrière-garde husseindéenne. Heureusement que le bloc défensif nahdiste, bien articulé autour de l’expérimenté Zeddam, était solide et bien en place.

Il a repoussé les nombreuses tentatives adverses. Menés par le talentueux Mansouri, les Pacistes n’ont pas réussi à trouver le chemin des filets, bien gardés par Merbah Gouga, aligné en la circonstance par Alain Michel. Ainsi, les tentatives des Benkhelifa, Benayad, Meziani et autres ont échoué la plupart du temps en butant sur le mur défensif nahdiste ou par manque de lucidité dans le dernier geste. Pour leur part, Bendebka and Co ne se sont pas contentés de défendre seulement. Ils se sont eux aussi procurés quelques bonnes opportunités sans pour autant réussir à les concrétiser. Alain Michel fait entrer le portier Doukha à deux minutes de la fin des prolongations en prévision de la série des tirs au but, puisque, au terme des prolongations, les deux équipes n’ont pas réussi à se départager. C’est ce dernier qui qualifiera le NAHD aux quarts de finale, en stoppant le 6e tir du Paradou, exécuté par le capitaine d’équipe Benkhelifa. Le Nasria poursuivra donc l’aventure Dame coupe au grand bonheur de ses inconditionnels qui ont jubilé au coup de sifflet final donné par l’arbitre international, Mohamed Benouza. Les joueurs du PAC dépités, se tenaient la tête, eux qui rêvaient d’aller le plus loin possible cette saison en Coupe d’Algérie, qui a choisi le Nasria. L’équipe du Paradou ne s’est certes pas qualifiée, mais a encore une fois démontré qu’elle recelait en son sein de nombreux talentueux joueurs, pratiquant un football alerte et moderne, qui ne laisse personne indifférent et cela est en soi un succès par les temps qui courent. Les Nahdistes espèrent refaire le parcours de la saison passée en atteignant la finale et pourquoi ne pas soulever au final le trophée comme en rêve tout Hussein-Dey.

Mohamed-Amine

Azzouz