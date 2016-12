Coupe d’Algérie (8es de finale) : L’USMA et la JS Saoura à la trappe

Les huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie ont été globalement assez équilibrées, et ce malgré la présence de deux équipes, Beni Douala et El-Fedjoudj, qui évoluent respectivement en Championnat amateur (groupe Centre) et inter-régions (groupe Est).

Le leader, le MC Alger, et en même temps détenteur de la coupe d'Algérie, a très bien négocié sa sortie au stade de Bologhine devant, pourtant, une très bonne équipe de Beni Douala qui pratique un très bon football et arborant les mêmes couleurs que le MCA. Il est évident qu’au cours de cette empoignade, la différence de niveau était frappante comme le montre d'ailleurs l'ampleur du score (7 à 1) sur des buts de Bouguèche (doublé), Zerdab, Djemaouni, Boudebouda, Azzi (penalty) et Kacem qui avait, d'un joli tir des 25 mètres, clôturé la marque. Les gars de Beni Douala ont eu le mérite de ne pas abdiquer en réussissant, au prix d'un superbe mouvement, à sauver l'honneur par Zeghnoune. Facile qualification du MCA en quarts de finale. Et le score aurait pu être encore plus ample. Ceci dit, le déroulement des autres rencontres a été des plus difficiles. C'est ainsi que la JSK, locataire de la Ligue1, qui recevait dans son fief du 1er Novembre de Tizi Ouzou, a eu du mal à prendre la mesure de l'équipe d'El Fedjoudj (inter-régions - groupe Est). Les poulains de Farid Ghazi ont tenu la dragée haute aux Kabyles qui n'ont pu régler l'équation de cette équipe guelmie que durant les six dernières minutes du match. Ce qui montre les difficultés rencontrées. Et c'est toujours Boualouidet qui sauve, à chaque fois, la mise.

Au stade du 8-Mai 45 de Sétif, le face-à-face entre l'ESS et la JS Saoura a été des plus âpres pour les deux protagonistes, notamment les locaux. Ils avaient, en effet, cru qu'ils avaient fait l'essentiel lorsqu'ils avaient rejoint les vestiaires avec cet avantage d'un but à la faveur du but d'Aït Ouameur dès la 11e minute. En seconde mi-temps, et en dépit d'une légère domination sétifienne, ils ne parviendront pas à ajouter le deuxième but. Et c'est fort logiquement que les "visiteurs", suite à un joli lobe de Hamia, rétablissent l'équilibre. Quelques minutes pus tard, c'est Djallit qui corsera la note. Ce qui a provoqué un grand silence dans les gradins sétifiens. Puis, c'est Djabou qui égalisera pour les siens suite à un penalty vraiment imaginaire. C'est ainsi que les deux équipes iront aux prolongations, mais sans parvenir à marquer ce fameux troisième but, celui de la qualification. Aux tirs au but, les Sétifiens seront plus précis et valideront ainsi leur billet pour le prochain tour. Ce fut, cependant, des plus difficiles.

Au stade du 24-Février de Bel Abbès, Abassis et Usmistes n'ont pu scorer, même après le déroulement des prolongations. Aux penaltys et malgré un grand Zemmamouche, qui en a arrêté plusieurs, n'a pu empêcher son équipe de passer à la « trappe » après que Beldjilali a échoué à transformer le dernier tir. La séance des tirs au but est ainsi faite. Il faut dire que les Rouge et Noir ont raté plusieurs occasions assez nettes pour scorer dans le temps réglementaire et même les prolongations. Il faut admettre que Toual a toujours été à la parade. Les Abassis, qui avaient battu les gars de Soustara en championnat de Ligue1, viennent de récidiver en coupe d'Algérie. C'est un peu dur à avaler, mais il faut reconnaître que l'équipe de Chérif El Ouazzani n'a pas usurpé sa qualification aux quarts de finale où des chocs sont à prévoir lors du tirage au sort dont la date n'a pas encore été fixée.

H. G.

Résultats

JS Kabylie - Nasr El-Fedjoudj 1-0

ES Sétif - JS Saoura 2-2

(7-6 aux tirs au but)

USM Bel-Abbès - USM Alger

0-0 (5-4 aux tirs au but)

MC Alger - US Béni Douala 7-1