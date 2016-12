JSK : L’équipe recommence à gagner

«Mes joueurs ont tout donné face au CRB, c’est la raison pour laquelle mon équipe a eu quelques difficultés au niveau physique, pour aborder cette confrontation de coupe.»

C’est ce qu’a déclaré le coach de la JSK à l’issue de la qualification, pour le moins difficile, de son team face à la modeste formation amatrice du Nasr El Fedjoudj. Soulagé, malgré la piètre prestation de son équipe, Hidouci enchaîne, par une autre contradiction : « En seconde période, j’ai changé le système de jeu. Nous sommes passés au 3-5-2. Ce qui nous a permis de mieux maîtriser notre adversaire et remporter le match». Sans doute voulait il souligner ses compétences tactiques, qui auraient selon lui changé la donne en seconde période. Visiblement, le technicien tunisien n’a toujours pas diagnostiqué le mal dont souffrent les Canaris cette saison. Aussi, Hidouci n’a apparemment pas vu le même match que l’ensemble des techniciens qui ont salué la victoire de la JSK face au Chabab, la première à domicile depuis l’entame du championnat, tout en soulevant le déclin à tous les niveaux de cette grande formation. Face au CRB, qui pour rappel a pratiquement joué toute la seconde période en infériorité numérique, on ne peut pas dire que les camarades de Rial ont réalisé leur meilleur match. Individuellement et collectivement, la JSK était méconnaissable. En l’absence d’un plan de jeu clair, d’une stratégie offensive planifiée et d’une bonne organisation tactique, on serait presque tenté de dire que les coéquipiers d’Assellah ne méritaient de pas remporter le match face au CRB. La déclaration de Lakhdar Adjali en dit long, d’ailleurs. «Le soutien du public y est pour beaucoup dans cette victoire. Ce succès va booster l’équipe sur le plan psychologique. Néanmoins, on ne doit se leurrer. Sur le plan du jeu, l’équipe n’a rien montré. Le football proposé par nos joueurs était de piètre qualité. Ce n’est plus la JSK d’antan. Un travail énorme nous attend pour tenter de sauver l’équipe», a indiqué l’entraîneur adjoint, qui semble avoir mieux analysé les choses et bien cerné le problème de l’équipe. Au premier lieu, la JSK paie son mauvais casting à l’intersaison. Certains joueurs n’ont pas le niveau de Ligue Une, alors que d’autres, pour des raisons souvent extra-sportives, n’ont jamais réussi à s’adapter. Ce n’est d’ailleurs pas le recrutement tout azimut, lancé par la direction à l’occasion du mercato hivernal, qui contribuera à améliorer la situation. Par ailleurs, les mauvais résultats du début de saison et le conflit, encore d’actualité, entre le président Hannachi et l’opposition, ont largement contribué à instauré un climat malsain et fini par mettre une lourde et insupportable pression sur les joueurs. Cela a incontestablement eu un impact sérieux sur le rendement de l’équipe. La JSK a certes besoin de se renforcer dans certains postes. Néanmoins, le staff technique doit opérer un travail énorme sur le plan psychologique pour redonner confiance aux joueurs, surtout. Hidouci, devra profiter de la trêve pour remettre son équipe sur rails.

Rédha M.