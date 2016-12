Le Coin du copiste : Du Nord au Sud …

La musique du Nord s’invite dans le Sud. La télévision algérienne a diffusé mardi dernier les images pittoresques d’un reportage dans la région du Tassili N’Ajjer, où des troupes musicales des différentes régions que comptent le littoral et l’intérieur du pays ont fait un véritable pèlerinage sur les hauteurs vertigineuses des monts rocailleux de l’extrême Sud avec ses dunes d’une beauté féerique d’une indéfinissable couleur ocre qui rend l’atmosphère pourtant austère de ce site prisé par les touristes étrangers si chaleureuse. Avec leur hospitalité légendaire, les hommes et les femmes bleus dans leur magnifique tenue traditionnelle ont accueilli le cortège de musiciens et de danseurs avec leurs instruments typiques de leur terroir, passant entre les habitations, sous les barouds d’honneur. Rencontre exceptionnelle entre l’étrange paysage lunaire, qui provoque une sensation de vertige et de mystère, rencontre inattendue entre les troupes kabyle, constantinoise, chaouie, mozabite et de l’Ouest du pays dans le massif du Sahara central, aux alentours de la wilaya d’Illizi. Les images de l’événement, premier du genre, ont été transmises dans le journal télévisé du soir exceptionnellement avant la diffusion des informations politiques et économiques du pays, tant la rencontre créait la surprise générale. Une ambiance presque surréaliste pour la communauté du Nord qui s’ est déplacée dans le Grand Sud pour apporter avec elle le parfum des airs de la capitale et des autres villes avec ses costumes de fête qui varient d’une région à une autre et la musique, expression de la vie, qui retrouve sa pleine mesure et sa fanfare dans ce qui est considéré comme le berceau de l’humanité au sud de l’Afrique du Nord. Visages souriants des troupes qui arrivaient dans le désert et étonnement de la communauté du Tassili N’Ajjer, réputée pour ses gravures rupestres. Il faut dire que les musiciens et danseurs avaient de quoi se réjouir d’être dans cette région qui présente un grand intérêt géologique pour les chercheurs et scientifiques du monde. On mesure le dépaysement et la joie que procure le voyage pour atteindre l’oasis située à 600 m d’altitude au-dessus de Djanet. Fouler le sol sablonneux, dont les vestiges regorgent aujourd’hui encore de traces attestant de l’évolution humaine, peut donner aux visiteurs un petit pincement au cœur tant le décor attire le regard par une impressionnante ambiance de quiétude et de sérénité. Mais du côté de nos troupes de musique algérienne, c’est vraisemblablement tout un charivari de sons et de gestes auquels les habitants ont assisté médusés. Mais cela en valait la peine, car ce n’est pas toujours que la scène artistique du Nord se déplace dans le Sud.

L. Graba