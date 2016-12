journées de la musique andalouse à Bordj Bou-Arréridj : Un genre apprécié

La wilaya de Bordj Bou-Arréridj était connue pour le genre musical staïfi. Ses anciennes fêtes qui étaient animées par ce dernier ne nécessitait pas d’ailleurs d’instruments. Ce qui cadrait avec la vocation agricole de la région. Elle s’est ouverte pourtant au rai comme beaucoup d’autres wilayas, même si le moderne s’est imposé également. La population de la wilaya, qui reste ouverte sur toutes les cultures, a montré qu’elle savait écouter et même jouer de la bonne musique.

Ce dont l’association Bibane Al Andalouss qui a été créée il y a quelques années a profité pour intégrer un nouveau genre musical dans le paysage artistique local. Même s’il est ancien, ce genre était inconnu pour beaucoup de citoyens qui ne le suivaient qu’à travers les écrans de télévision. L’association présidée par le musicien Cherif Tibourtine a suivi une stratégie qui s’est avérée payante avec le temps. Elle a commencé tout d’abord par créer une école qui a attiré beaucoup de jeunes qui ont apprécié les airs de cette musique basée sur le raffinement, l’originalité et la mélancolie. Ils ont prouvé qu’ils pouvaient être authentiques tout en suivant les tendances mondiales et nationales en la matière.

Il fallait ensuite que les habitants de la wilaya apprennent à aimer cette musique. On ne peut imaginer un spectacle sans public, nous dit le président de l’association qui rappelle toutes les rencontres organisées avec le concours de la direction de la maison de la culture de la wilaya. L’invitation des grandes compagnies nationales dans ce domaine huppé a permis d’habituer les oreilles des gens à cette musique. Le reste, à savoir l’appréciation et l’adoption, devait venir avec le temps. Justement, des journées de la musique andalouse se tiennent du 27 au 29 du mois en cours à la maison de la culture de Bordj Bou-Arreridj.

Plusieurs troupes, comme Dar El Gharnatia de la commune de Koléa (wilaya de Tipasa), Anadel El Djazair de la commune de Cheraga (wilaya d’Alger) l’association Djenadia de la commune de Boufarik (wilaya de Blida), l’Etoile de Kortoba (wilaya de Constantine), Achbal Al Andalouss, commune d’Ain El Baidha (wilaya d’Oum El Bouaghi), Ras ouamaya de Skikda et bien sûr l’association Bibane Al Andalouss participent à la manifestation qui est marquée par la présentation d’un spectacle de malouf animé par le chanteur Abasse Righi, pour rappeler les liens entre les deux genres musicaux. Les spectacles qui se tiennent à partir de 18 heures ont permis à beaucoup de Bordjiens de suivre ces airs caractéristiques venus d’Andalousie, mais aussi apprécier la maîtrise des instruments et l’harmonie démontrées par ces jeunes qui permettent de préserver un genre aussi beau qu’authentique.

Avec cette rencontre, l’association Bibane Al Andalouss a réussi, en plus du nom évocateur, à imposer cette tradition à la wilaya de Bordj Bou-Arreridj, qui est devenu un haut lieu de cette musique. L’association, qui a gagné en maturité et enrichi son répertoire, est devenue désormais un des défenseurs de ce genre en prêchant la bonne musique.

Fouad Daoud