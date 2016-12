Exposition « En Hors Ton », d’Azwaw Ali Mammeri à la galerie « Sirius » : L’esprit de l’aube revisité

Dans la permanence picturale, il a déjà été écrit que «rares sont les peintres algériens et arabes qui, à l'image d’Azwaw

A. Mammeri, sont retournés au passé pour l'étudier et le comprendre, et non pour le vénérer». Vu sous cet angle, et à bien y regarder, le cheminement de notre artiste plasticien et sculpteur semble revêtir un caractère exclusivement rétro-prospectif.

Son œuvre, de prime abord secrète, hautement personnelle, déroutante dans son extrême diversité, autant critique à l'égard de certains aspects des développements artistiques à la mode que chaleureuse vis-à-vis d'aînés majeurs, changeante, énigmatique, aussi virulente qu'inquiète, parfois réponse ferme entrecoupée de questions successives, cette œuvre donc est un parcours vivant, mouvant, constitué de retraites, de silences, de zones d'ombre, de sinuosités mystérieuses, de doutes, d'éclats.

C'est que, fort de la certitude que l'on ne peut vivre sans son passé et que celui-ci ne doit pas nous bloquer, mais aider à avancer, Azwaw A. Mammeri ne se prive nullement d'utiliser des signes et des motifs anciens et ce, quelle que soit leur appartenance géographique, d'autant qu'il sait que l'humanité entière est passée par les mêmes phases. Il sait surtout que le patrimoine culturel algérien, dont l'historicité —qui remonte à des millénaires— définit son originalité actuelle, le place en même temps dans l'histoire globale d'une humanité qui a inventé les mêmes rites, conçu les mêmes outils et adoré les mêmes divinités. Azwaw sait ainsi que le fonds culturel de la personnalité algérienne, que l'on retrouve notamment dans les motifs traditionnels figurant sur les tapis, vanneries, poteries et bijoux traditionnels nord-africains, se retrouve aussi chez d'autres peuples, sur tous les continents.

Ressourcement donc, dans une peinture et une sculpture avec un « P » et un « S » majuscules, allant des millénaires gravures rupestres du Tassili n'Ajjers aux figurations picturales postmodernes, le tout dans une série d'hommages magistraux, ni référence, ni citation, mais peinture et sculpture à l'état pur, c'est-à-dire autant vibrantes d'émotion, d'indicible, de profondeurs mystiques, de visages qu'on jurerait être des masques, de formes primaires que de connaissances, autant porteuses d'idées que sensibles, autant émerveillement que nourriture de l'esprit.

Des œuvres comme plongées dans notre mémoire



Récit on ne peut plus autobiographique pour cet artiste qui, « comme un présage, né d'une famille d'artistes, d'auteurs, d'un village d'artisans et de designers », commence à peindre très tôt, interrompt sa pratique picturale pendant quelques années en raison d'un méchant accident et revient pour nous livrer une œuvre « toujours fidèle à son style graphique », de celles qui placent la peinture et la sculpture au-dessus de tous les soupçons qui ont pesé sur elle durant les cinquante dernières années. Récit de cette peinture et cette sculpture triomphantes dans l'exposition «En Hors Ton » de cette fin décembre 2016 —qui va se tenir jusqu'au 10 janvier 2017— à la galerie « Sirius » du boulevard Krim-Belkacem, car toutes deux envahissent presque toute la moitié supérieure du rez-de-chaussée et de l'étage en toiles et sculptures tous formats confondus.

A travers un questionnement fondamental qui confine à la remise en cause, Azwaw A. Mammeri déploie ses investigations en toutes directions, allant d'un hyperréalisme aux allures de gravures rupestres jusqu'aux toiles serties de contrecollés, concentration où le formel et le gestuel se rencontrent en un hymne qui ajoute aux séries précédentes. Outre le « découpage », « le collage » et la « juxtaposition », la notion de suite, voire celle de narration sur laquelle reposent les différentes étapes de la totalité du travail, les œuvres, comme plongées dans notre mémoire, de l'artiste peintre et sculpteur traduisent un perpétuel mouvement dont l'effet est un véritable régal pour les yeux.

Entre ces pôles, se laissent déceler de multiples approches en technique mixte et sans titres, « où les noirs et les sombres sont très présents », approches dans lesquelles se manifestent parfois le besoin de fustiger quelques pratiques picturales, plus fréquemment celui d'éprouver la peinture dans ses fondements et sous tous ses aspects, de la confronter perpétuellement à la vie, à elle-même, aux objets du quotidien et de l'inclure dans un cérémonial qui la hisse à un niveau ou magouilles et calculs ne peuvent l'atteindre.

Pour tout dire, c'est là une authentique exposition « En Hors Ton », mais qui fait revivre avec perspicacité et justesse cet esprit de l'aube qui ne cessera jamais de nous hanter, tant nous avons toujours aimé savoir d'où nous venons, qui nous sommes et où nous allons.

Kamel Bouslama