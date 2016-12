Démocratie et lutte contre le terrorisme : L’expérience algérienne capte l’intérêt de plusieurs pays

L'expérience algérienne en ce qui concerne «le rôle de la démocratie dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme» a constitué l'un des axes évoqués lors du Conseil des ministres tenu hier, a indiqué le communiqué du Conseil, précisant que la démarche algérienne «capte l'intérêt de plusieurs pays».

Après avoir souligné que l'Algérie a accompagné sa propre lutte contre le terrorisme par une politique de concorde civile et de réconciliation nationale initiée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le communiqué a affirmé que «cette démarche algérienne capte l'intérêt de plusieurs pays au moment où, la communauté internationale est de plus en plus confrontée aux fléaux du terrorisme et l'extrémisme violent».

Plusieurs instances internationales, dont l'Organisation des Nations unies et le Forum global de lutte contre le terrorisme, «ont sollicité l'Algérie pour partager sa propre expérience avec le reste de la communauté internationale», a soutenu la même source, qui cite une communication présentée lors du Conseil par le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, M. Abdelkader Messahel. Rappelant que la politique de concorde civile et de réconciliation nationale avait été massivement adoptée par le peuple, le texte a ajouté que «notre pays a déjà fait connaître son expérience à travers plusieurs conférences et séminaires, ainsi qu'une publication intitulée L'Algérie et la déradicalisation : une expérience à partager.

En outre, lit-on dans le communiqué, le succès de cette contribution a amené le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec d'autres secteurs de l'État, à préparer une nouvelle publication, objet de la communication en Conseil de ministres, et qui s'intitule Le rôle de la démocratie dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme : l'expérience algérienne. Au titre de la lutte contre le terrorisme, a précisé le même texte, cette publication traite notamment de «la dimension globale de la lutte contre le terrorisme, la politique de réconciliation nationale, et la valorisation des référents religieux du pays». Au titre de la démocratie comme «moyen de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme», la publication développe notamment, l'«affermissement des assises institutionnelles de la démocratie et de l'État de droit, la justice sociale comme fondement de la démocratie, la réforme du système éducatif, la promotion du statut de la femme dans la société, et la réponse aux demandes sociales majeures, notamment l'emploi et le logement».



Les infractions à la sûreté de l’État commises par des civils jugées par des juridictions civiles de droit commun



Les infractions à la sûreté de l'État commises par des civils seront jugées par des juridictions civiles de droit commun, stipule l'avant-projet de loi portant amendement du Code de justice militaire approuvé, hier, par le Conseil des ministres. En effet, le nouveau texte propose l'exclusion des compétences de la justice militaire des infractions à la sûreté de l'État commises par des civils pour les confier aux compétences des juridictions civiles de droit commun, précise un communiqué rendu public à l'issue de la réunion du Conseil des ministres, tenue sous la présidence du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Il propose aussi la mise en place d'une cour militaire d'appel, en conformité avec l'instauration du deuxième degré de juridiction en matière pénale, et l'octroi de la qualité d'officiers de police judiciaire militaire aux officiers de la sécurité de l'Armée, selon la même source. Intervenant à l'issue de l'examen de trois projets de lois relatifs au secteur de la Justice lors de la réunion du Conseil des ministres, le Président de la République s'est félicité de ces «nouvelles avancées» dans la réforme de la justice et dans la garantie des droits des justiciables. Le Président Bouteflika a saisi cette occasion pour inviter le gouvernement à poursuivre la mise en œuvre des dispositions de la Constitution révisée au début de cette année, en matière de promotion et de garantie des droits et libertés des citoyens. De même, le Chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, a appelé les magistrats à exercer «toutes les attributions» que leur confère la loi pour garantir le respect des droits de libertés des citoyens en général, et des prévenus en particulier.



L’avant-projet de loi portant amendement du Code de procédure pénale adopté



L'avant-projet de loi portant amendement du Code de procédure pénale a été adopté, hier, par le Conseil des ministres, lors de sa réunion tenue sous la présidence du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Ce nouveau texte propose d'abord de renforcer les garanties d'un procès équitable «en réaffirmant le principe de la présomption d'innocence et en précisant que le doute est, dans tous les cas, interprété au bénéfice de l'accusé et en précisant également que nul ne peut être poursuivi, jugé ou puni deux fois, à raison des mêmes faits et que l'autorité judiciaire veille durant toute la procédure à la protection des droits des justiciables», précise un communiqué du Conseil des ministres. Il dispose aussi que les jugements, arrêts et ordonnances judiciaires «doivent être motivés», ajoute la même source. Le projet d'amendement du Code de procédure pénale introduit également des dispositions pour la mise en place du deuxième degré de juridiction pénale instauré par la Constitution révisée, en précisant notamment que le Tribunal criminel d'appel rejugera sur le fond des affaires portées devant lui et disposera d'un jury populaire de quatre jurés et motivera ses décisions quelles qu'elles soient.

Par ailleurs, le nouveau texte renforcera le contrôle du juge sur la police judiciaire, dont l'ensemble des officiers, toutes catégories confondues, seront soumis à une procédure d'habilitation et à l'aval préalable du procureur général territorialement compétent pour entamer leurs activités. Pour rappel, le Parlement avait, en mai dernier, adopté le projet de loi amendant le Code pénal pour, notamment, renforcer la législation nationale aux fins de l'adapter aux critères internationaux relatifs à la lutte contre le terrorisme, ainsi qu'aux engagements internationaux pris par l'Algérie. Ce nouveau texte est venu renforcer les moyens de lutter contre le terrorisme à travers la criminalisation du phénomène des combattants qui se déplacent vers d'autres pays pour commettre des actes terroristes. Il criminalise aussi les actes de mobilisation des personnes pour le compte d'associations, d'organisations et de groupes terroristes, le soutien de leurs actes ou activités ainsi que la diffusion de leurs idées par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication ou tout autre moyen.

Le Conseil des ministres a également approuvé un avant-projet de loi organique relative à l'organisation judiciaire. Cet amendement instaure notamment un tribunal criminel d'appel au niveau de chaque cour de justice. (APS)



ÉCLAIRAGE

Des décisions pour un État de droit



lÉvénement majeur en cette fin d’année, le Chef de l'État a apposé sa signature sur le texte portant loi de finances 2017 au siège de la présidence de la République, en présence de hauts responsables de l'État et de membres du gouvernement. Établie sur la base d'un prix référentiel du baril de pétrole à 50 dollars, cette loi ventile les dépenses sous leur double volet investissement et fonctionnement. Cette loi de finances est marquée, bien évidemment, par l’impérieuse nécessité de se libérer du syndrome hollandais, en replaçant le travail productif et non la rente au centre de l’activité économique. Une révolution copernicienne qui touche la totalité sociale puisque tous les citoyens, toutes les institutions, tous les organismes ainsi que les partenaires sociaux sont concernés par cet objectif qui conditionne, in fine, notre liberté d’action dans un environnement mondial et régional instable. Sans stabilité, sans paix sociale, aucun programme de développement ne peut être viable ou pérenne. Cette stabilité et cette paix sont d’abord conditionnées par la sécurité sur les biens et les personnes. L'expérience algérienne en ce qui concerne «le rôle de la démocratie dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme» a, d’ailleurs, constitué l'un des axes évoqués lors du Conseil des ministres tenu hier. Lors de ce Conseil, le Président de la République a souligné que l'Algérie a accompagné sa propre lutte contre le terrorisme par une politique de concorde civile et de réconciliation nationale. Cette politique, massivement plébiscitée par les Algériens, a permis la mise en place graduelle au niveau de toutes les institutions d’une démarche fondée sur la démocratie, l'écoute et la gouvernance. L'«affermissement des assises institutionnelles de la démocratie et de l'État de droit, la justice sociale comme fondement de la démocratie, la réforme du système éducatif, la promotion du statut de la femme dans la société et la réponse aux demandes sociales majeures, notamment l'emploi et le logement» ont guidé toutes les actions du gouvernement ces dernières années. L’amendement de la Constitution qui a couronné toutes les réformes promises, annoncées et honorées par le Président de la République a, on le voit, avec ce dernier Conseil des ministres, matérialisé les grands aspects de l’État de droit. Deux exemples pour le prouver. Le premier concerne le Code de procédure pénale adopté lors de ce Conseil. Ce nouveau texte propose d'abord de renforcer les garanties d'un procès équitable «en réaffirmant le principe de la présomption d'innocence et en précisant que le doute est, dans tous les cas, interprété au bénéfice de l'accusé et en précisant également que nul ne peut être poursuivi, jugé ou puni deux fois, à raison des mêmes faits et que l'autorité judiciaire veille durant toute la procédure à la protection des droits des justiciables». Un tribunal criminel d'appel au niveau de chaque cour de justice et le contrôle du juge sur la police judiciaire. Le second, concerne l'avant-projet de loi portant amendement du Code de justice militaire également approuvé à cette occasion. Il prévoit l'exclusion des compétences de la justice militaire des infractions à la sûreté de l'État commises par des civils pour les confier aux compétences des juridictions civiles de droit commun.

Mohamed Koursi