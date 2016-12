Bordj Bou-Arréridj : Retrait d’agrément à 3 crèches

La wilaya de Bordj Bou-Arréridj compte 109 crèches qui accueillent environ 5.400 enfants. Leur nombre insuffisant s’ajoute au non-respect, par certaines d’entre elles, du cahier de charges qui leur a permis d’obtenir l’agrément.

Avec l’augmentation du nombre des femmes qui travaillent, le besoin d’une prise en charge externe des enfants est apparu.

Cette situation a été accrue par la réduction de la cellule familiale. Les grands-mères qui jouaient un grand rôle pour inculquer les valeurs ancestrales aux enfants se chargeaient également de les garder en cas d’absence de leur mère. Ce qui n’est plus courant dans beaucoup de familles avec les retombées que l’on sait.

La nécessité d’apprendre aux enfants les rudiments de la lecture et du calcul, en plus des principes de l’éducation moderne ou ce qu’il est convenu d’appeler le préscolaire, est une autre raison qui a poussé les femmes à chercher des structures d’accueil pour leur progéniture .

La wilaya de Bordj Bou-Arréridj n’a pas échappé à la règle. Depuis un certain nombre d’années déjà, ce genre de structures a vu le jour dans la wilaya. Aujourd’hui, cette dernière compte 109 structures appelées crèches. L’une d’elles, qui est la plus ancienne d’ailleurs, a été créée par la CNAS. Elle est située au chef-lieu de wilaya. 10 autres l’ont été par des associations. Le reste à travers des initiatives privées.

Ces crèches sont encadrées par 480 personnes qui accueillent environ 5.400 enfants, selon les chiffres de la direction de la solidarité et de l’action sociale, responsable de cette activité.

Ce nombre est insuffisant pour une wilaya qui compte 34 communes et 700 mille habitants, d’autant que la plupart des structures se trouvent au chef-lieu. Beaucoup de femmes recourent aux voisines, cousines et autres personnes pour leur confier leur progéniture. Cette situation ne manque pas de les gêner dans leur parcours professionnel. Même l’équilibre mental et physique des enfants est altéré par cette échappatoire. Mais le problème ne se pose pas uniquement pour le nombre. Plusieurs crèches, qui ne sont en fait que des garderies, ne proposent pas les conditions nécessaires pour la prise en charge des enfants.

Certaines n’offrent pas l’espace qu’il faut pour l’épanouissement de ces derniers en termes de dimensions, d’outils et même d’encadrement. La plupart des éducatrices, comme on les appelle dans ces espaces, ne sont pas formées pour cette mission, pourtant noble et difficile.



Les associations, pointées du doigt



Elles sont situées pour beaucoup d’entre elles dans des appartements ou des étages de villas. Même les repas qui sont servis aux enfants ne sont pas étudiés.

Pourtant, les prix exigés aux parents, qui ne cessent d’augmenter, sont très élevés.

Les autorités locales, qui ont dépêché une commission pour le contrôle de ces structures, ont dressé un tableau peu reluisant de l’activité de ces structures. La commission, qui est composée des représentants de la DAS, mais aussi de la Protection civile, de la santé, du commerce et même de la direction de la réglementation et de l’administration générale au niveau de la wilaya, a décidé de frapper fort. Ses membres ont convenu de retirer l’agrément à trois crèches.

Beaucoup d’autres pourraient suivre si elles ne respectent pas le cahier de charges qui leur a été imposé, a déclaré le directeur de l’action sociale, M. Younsi. Ce dernier regrette même que des associations se soient orientées vers cette activité, qui reste lucrative, au mépris de la réglementation qui subordonne l’ouverture de ce genre de structures à l’obtention d’un agrément.

En effet, la wilaya de Bordj Bou-Arréridj compte 29 associations qui sont spécialisées dans la défense et la protection des droits des enfants. Mais certaines d’entre elles ne font rien pour accomplir leur mission ou même mériter leur existence. Elles ne sont présentes que sur les documents ou dans les réunions officielles. D’autres ont exploité l’autorisation de faire des activités pour se faire de l’argent.

Dans tous les cas, ce sont les enfants de la wilaya qui sont perdants. Pourtant, ils représentent le futur. Leurs parents, qui ont voulu leur offrir une bonne prise en charge avant leur scolarité ont vu leur investissement partir en fumée. Certains ont même eu des problèmes avec eux.

La mobilisation de la commission de wilaya chargée de cette question vient à point nommé. On ne badine pas avec l’avenir du pays.



Fouad Daoud