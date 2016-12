Vacances d’hiver : Entre sorties jeux électroniques et télé

Comment occuper les enfants pendant ces deux semaines de vacances d’hiver ? Que faire pour remplir le temps libre en famille pendant ces vacances ? Comment éviter aux enfants de rester plantés devant leur écran des heures durant ?



Véritable dilemme pour les parents qui se trouvent confrontés à un problème presque insoluble. Après le rythme effréné de la rentrée, la pause des vacances d’hiver est la bienvenue pour les enfants… et leurs parents. Souvent moins préparée que les grandes vacances d’été ou les plages accueillent inlassablement enfants et adultes, la saison hivernale n’est pas toujours très propice aux sorties en plein air, du coup, ces journées de vacances tournent parfois à une orgie de jeux vidéo et de programmes à la télévision ! «Une situation qui handicape grandement la croissance intellectuelle de nos enfants qui restent le plus souvent livrés à eux-mêmes», nous dira Mme Saïm, psychologue spécialiste du comportement des enfants. Ces deux semaines de vacances sonnent comme un défi, chaque année, pour des parents qui se retrouvent désarmés, surtout pour les couples qui travaillent. «Que faut-il faire pour fructifier ce temps libre et éviter l'ennui pour nos enfants ? Ces derniers réclament tout le temps de l'attention, des activités, de la distraction et ce n’est guère évident», se plaint une maman qui passe toute sa journée au travail. «On ne peut se permettre le luxe de passer des vacances à l’étranger, et même ici les quelques complexes et stations d’hiver qui proposent des séjours le font à des prix exorbitants, impossible à gérer », nous confie un père qui regrette qu’il n’y ait pas de structures ou d’organismes qui proposent, pendant les périodes de vacances, des options de sorties ou de séjours de détente pour les enfants. «Au retour des classes, au lieu de retrouver des enfants reposés et épanouis, nous les sentons stressés et démotivés», nous confiera Malika, une enseignante qui n’ose d’ailleurs plus poser la fameuse question : «Où avez-vous passé vos vacances ?», car elle avait remarqué que beaucoup d’élèves se sentaient gênés de dire qu’ils sont restés à la maison.



Un programme ludique et éducatif



Afin d’éviter cette gêne et le désarroi des parents, le ministère de la Jeunesse et des Sports a préparé une panoplie d’activités et d’excursions au profit non seulement des élèves de la capitale, mais plutôt pour toutes les wilayas du pays. Ce sont les maisons de jeunes et les cercles culturels qui vont abriter une partie de ces activités, sous forme de compétitions scientifiques, artistiques et même sportives dans les quartiers peuplés, où l’encadrement ne fait pas défaut. Au niveau de la capitale, ce sont les wilayas déléguées qui se chargent de concrétiser les grands axes de ce programme dédié à l’animation des vacances scolaires. Il leur incombe de mettre les infrastructures et moyens à la disposition des centaines d’élèves et de leurs animateurs, souvent des instituteurs et des institutrices. En l’occurrence, des espaces ouverts, des salles, des ateliers, mais également des bus et des fourgons pour les transporter vers les divers points que contient ce programme varié, supervisé directement par les directions de jeunesse et sports, en étroite collaboration les directions de l’éducation. En matière de «recréation» culturelle, l'Office national de la culture et de l'information (ONCI) et l'Office Riadh El-Feth ont concocté un programme spécial pour les enfants.

Au menu de ce programme ludique et éducatif, des spectacles de marionnettes, de magie et des pièces théâtrales, ainsi que des projections de films pour enfants, quotidiennement. Un programme riche et varié aux familles leur permettant de passer d'agréables moments de partage, de divertissement et de détente, avec une animation artistique et culturelle et sur tous les espaces du centre des arts. Le Jardin d’Essai d’El-Hamma, enfin, met à profit les vacances scolaires d’hiver pour concocter un programme qui se distingue par son contenu éducatif, culturel, associatif et récréatif.



Dans le « rien à faire » l’enfant innove



Des activités sont proposées aux enfants de 6 à 12 ans, d’autres sont destinées aux enfants entre 10 et 14 ans. À noter que cette initiative du Jardin botanique se poursuivra jusqu’à la fin des vacances scolaires, soit le 8 janvier prochain. Toutefois, il faut préciser que, selon les moyens et le temps libre de chacun, les programmes des vacances diffèrent d’une famille à une autre. Il y a celles qui optent pour la visite des parents installés dans une autre région et celles qui préfèrent organiser des sorties au jour le jour, et il y a, enfin, celles qui ne peuvent se permettre ni l’une ni l’autre. Certains psychologues pourtant affirment que c'est dans le «rien à faire» et dans le «vide» liés aux vacances que l'enfant peut développer son imagination, sa créativité, sa capacité à observer, sa confiance en lui, son autonomie, son identité propre en faisant appel à ses ressources et à ses capacités émotionnelles pour dépasser ses frustrations et ses peurs. Rester à la maison n'est donc pas aussi ennuyeux qu'il puisse avoir l'air. «Oui, mais il faudrait encore les occuper, canaliser leur énergie et les orienter», nous dira un pédagogue qui regrette que les enfants soient le plus souvent confrontés à la rue où ils passent la plus grande partie de leurs vacances.

Farida Larbi